Российскую модель арестовали за "изнасилование" футболистом "Милана"

Испанская полиция арестовала российскую модель Луизу Кремлеву за ложное обвинение в изнасиловании и побоях в адрес французского защитника "Милана" Тео Эрнандеса, сообщает Marca.

У пары была встреча в июне 2017 года. Медицинский осмотр подтвердил, что молодые люди занимались сексом, чего футболист и не отрицал, заявляя, что все было по согласию.

22-летняя россиянка оправдывалась тем, что спортсмен накачал ее наркотиками, однако их в крови девушки обнаружено не было. Испанский суд не установил вины Эрнандеса и закрыл дело. Апелляция, которую подала Кремлева, была отклонена в январе 2019 года. Теперь ей грозит тюремное заключение за ложное обвинение в адрес 22-летнего француза.

Луиза Кремлева @luisa.kremleva

Луиза Кремлева @luisa.kremleva

Луиза Кремлева @luisa.kremleva

Луиза Кремлева @luisa.kremleva

Луиза Кремлева @luisa.kremleva

Луиза Кремлева @luisa.kremleva

Луиза Кремлева @luisa.kremleva

Луиза Кремлева @luisa.kremleva

Луиза Кремлева @luisa.kremleva

Луиза Кремлева @luisa.kremleva

Луиза Кремлева @luisa.kremleva

Луиза Кремлева @luisa.kremleva

Луиза Кремлева @luisa.kremleva

Луиза Кремлева @luisa.kremleva

Луиза Кремлева @luisa.kremleva

Луиза Кремлева @luisa.kremleva

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре позапрошлого года 34-летняя Кэтрин Майорга, обвинила Криштиану Роналду в изнасиловании, которому, как она утверждала, она подверглась в 2009 году

Летом 2019 года полиция Лас-Вегаса сняла все обвинения с Роналду, закрыв дело за неимением доказательств. Обвинения Кэтрин Майорги были признаны необоснованными.

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