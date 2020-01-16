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16 января • обновлено в 23:24
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Российскую модель арестовали за "изнасилование" футболистом "Милана"

4.2т
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Испанская полиция арестовала российскую модель Луизу Кремлеву за ложное обвинение в изнасиловании и побоях в адрес французского защитника "Милана" Тео Эрнандеса, сообщает Marca.

У пары была встреча в июне 2017 года. Медицинский осмотр подтвердил, что молодые люди занимались сексом, чего футболист и не отрицал, заявляя, что все было по согласию.

22-летняя россиянка оправдывалась тем, что спортсмен накачал ее наркотиками, однако их в крови девушки обнаружено не было. Испанский суд не установил вины Эрнандеса и закрыл дело. Апелляция, которую подала Кремлева, была отклонена в январе 2019 года. Теперь ей грозит тюремное заключение за ложное обвинение в адрес 22-летнего француза.

Луиза Кремлева

Луиза Кремлева

@luisa.kremleva

Луиза Кремлева

Луиза Кремлева

@luisa.kremleva

Луиза Кремлева

Луиза Кремлева

@luisa.kremleva

Луиза Кремлева

Луиза Кремлева

@luisa.kremleva

Луиза Кремлева

Луиза Кремлева

@luisa.kremleva

Луиза Кремлева

Луиза Кремлева

@luisa.kremleva

Луиза Кремлева

Луиза Кремлева

@luisa.kremleva

Луиза Кремлева

Луиза Кремлева

@luisa.kremleva

Луиза Кремлева

Луиза Кремлева

@luisa.kremleva

Луиза Кремлева

Луиза Кремлева

@luisa.kremleva

Луиза Кремлева

Луиза Кремлева

@luisa.kremleva

Луиза Кремлева

Луиза Кремлева

@luisa.kremleva

Луиза Кремлева

Луиза Кремлева

@luisa.kremleva

Луиза Кремлева

Луиза Кремлева

@luisa.kremleva

Луиза Кремлева

Луиза Кремлева

@luisa.kremleva

Луиза Кремлева

Луиза Кремлева

@luisa.kremleva

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Футболисты "Манчестер Сити" устроили "оргию" с 22 моделями

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре позапрошлого года 34-летняя Кэтрин Майорга, обвинила Криштиану Роналду в изнасиловании, которому, как она утверждала, она подверглась в 2009 году

Летом 2019 года полиция Лас-Вегаса сняла все обвинения с Роналду, закрыв дело за неимением доказательств. Обвинения Кэтрин Майорги были признаны необоснованными.

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Автор
Максим Богданов
Место
Испания
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Михаил Устинов
Михаил Устинов
Ипать страшила
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Гоша Злой
Гоша Злой
Лизавета Карякина ( или как там ее на самом деле зовут) получила табуретом по голове.... что не так уж плохо для всех силиконовых расейских лярв.... как урок.
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Какая фамилия - такое и поведение)))
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