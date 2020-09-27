Роналду обошел Путина в рейтинге самых уважаемых мужчин мира

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду признан самым уважаемым спортсменом мира в рейтинге исследовательского центра YouGov.

В списке самых уважаемых публичных личностей планеты капитан сборной Португалии по футболу занял 6-е место.

Выше португальца оказались гонконгский актер, мастер боевых искусств Джеки Чан, премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель КНР Си Цзиньпин, предприниматель Билл Гейтс и бывший президент США Барак Обама, возглавивший рейтинг.

В десятку также вошли владелец AliExpress Джек Ма, духовный лидер последователей тибетского буддизма Далай-лама, изобретатель Илон Маск и актер Кеану Ривз.

Форвард "Барселоны" Лионель Месси занял в рейтинге 11-е место, опередив на одну позицию президента России Владимира Путина.

World's Most Admired Men 2020 (1-10)



1. Barack Obama 🇺🇸

2. Bill Gates 🇺🇸

3. Xi Jinping 🇨🇳

4. Narendra Modi 🇮🇳

5. Jackie Chan🇨🇳

6. Cristiano Ronaldo 🇵🇹

7. Jack Ma🇨🇳

8. Dalai Lama

9. Elon Musk 🇿🇦

10. Keanu Reeves 🇨🇦https://t.co/4nO3Jrs2Sk pic.twitter.com/mBItMzKcLx — YouGov (@YouGov) September 25, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, британские болельщики назвали футболистов, о которых чаще всего думают во время секса. Криштиану Роналду в этом рейтинге оказался на втором месте.