Раздетая Курникова станцевала на крыше небоскреба - опубликовано видео

Русская теннисистка Анна Курникова, которая завершила карьеру в 2003-м, произвела настоящий фурор среди подписчиков в Instagram соблазнительным видео.

Анна выложила фрагмент своего танца на крыше небоскреба. Находящаяся в отличной физической форме 37-летняя Курникова подвигалась на небольшом столике в пестром купальнике и серебристых туфлях на огромной шпильке.

Два дня назад россиянка выложила не менее соблазнительно видео.

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Чуть более года назад Курникова родила известному певцу Энрике Иглесиасу двойняшек: дочку Люси и сына Николаса.

Напомним, Курникова и Иглесиас познакомились в 2001 году году на съемках его клипа на песню Escape. Певец сделал предложение своей избраннице летом 2016 года.

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