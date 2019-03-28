Раздетая Курникова станцевала на крыше небоскреба - опубликовано видео

Русская теннисистка Анна Курникова, которая завершила карьеру в 2003-м, произвела настоящий фурор среди подписчиков в Instagram соблазнительным видео.
Анна выложила фрагмент своего танца на крыше небоскреба. Находящаяся в отличной физической форме 37-летняя Курникова подвигалась на небольшом столике в пестром купальнике и серебристых туфлях на огромной шпильке.
Два дня назад россиянка выложила не менее соблазнительно видео.
Чуть более года назад Курникова родила известному певцу Энрике Иглесиасу двойняшек: дочку Люси и сына Николаса.
Напомним, Курникова и Иглесиас познакомились в 2001 году году на съемках его клипа на песню Escape. Певец сделал предложение своей избраннице летом 2016 года.
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