Популярная фитнес-модель пришла полностью обнаженной в тренажерный зал и выложила фото

Американская фитнес-модель Отум Фелисити покорила свою многотысячную армию поклонников в Instagram, выложив личное фото с тренировки.

Девушка пришла в тренажерный зал позаниматься, но вместо этого устроила обнаженную фотосессию. Фитоняшка полностью разделась, прикрыв лишь интимные части груди руками.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярная датская фитнес-модель Николь Дентодриа собрала массу восторженных отзывов в интернете, снявшись в необычной откровенной фотосессии.

Спорстменка повторила легендарный постер времен Второй мировой войны "We Can Do It!", немного "модернизировав" его эротикой. В частности девушка перед съемками сняла плавки, полностью оголив бедра.

