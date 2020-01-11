Популярная фитнес-чемпионка топлес залезла на крышу - фотофакт

Знаменитая культуристка Фаби Ремпел вызвала бурный восторг у своих поклонников соблазнительной фотосессией на одной из крыш родного Сан-Паулу.

Чемпионка бразильского турнира "Мистер Олимпия" и вице-чемпионка соревнований в Колумбии разделась топлес.

Под кадром все 52 тысячи поклонников фитоняшки устроили устроили ей настоящий шторм из комментариев, восхищаясь фигурой спортсменки.

Фаби Ремпел @fabi_rempel

Фаби Ремпел @fabi_rempel

Фаби Ремпел @fabi_rempel

Фаби Ремпел @fabi_rempel

Фаби Ремпел @fabi_rempel

Фаби Ремпел @fabi_rempel

Фаби Ремпел @fabi_rempel

Фаби Ремпел @fabi_rempel

Фаби Ремпел @fabi_rempel

Фаби Ремпел @fabi_rempel

Фаби Ремпел @fabi_rempel

Фаби Ремпел @fabi_rempel

Фаби Ремпел @fabi_rempel

Как сообщал OBOZREVATEL, популярная американская фитнес-модель Джина Хомси решила порадовать своих подписчиков в Instagram обнаженными снимками.

В одном из кадров фитоняшка изображена раздетой на пилоне.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!