Главная Новости
11 января • обновлено в 20:03
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Раздевалка

Популярная фитнес-чемпионка топлес залезла на крышу - фотофакт

766
Читать материал на украинском

Знаменитая культуристка Фаби Ремпел вызвала бурный восторг у своих поклонников соблазнительной фотосессией на одной из крыш родного Сан-Паулу.

Чемпионка бразильского турнира "Мистер Олимпия" и вице-чемпионка соревнований в Колумбии разделась топлес.

Под кадром все 52 тысячи поклонников фитоняшки устроили устроили ей настоящий шторм из комментариев, восхищаясь фигурой спортсменки.

Фаби Ремпел

Фаби Ремпел

@fabi_rempel

Фаби Ремпел

Фаби Ремпел

@fabi_rempel

Фаби Ремпел

Фаби Ремпел

@fabi_rempel

Фаби Ремпел

Фаби Ремпел

@fabi_rempel

Фаби Ремпел

Фаби Ремпел

@fabi_rempel

Фаби Ремпел

Фаби Ремпел

@fabi_rempel

Фаби Ремпел

Фаби Ремпел

@fabi_rempel

Фаби Ремпел

Фаби Ремпел

@fabi_rempel

Фаби Ремпел

Фаби Ремпел

@fabi_rempel

Фаби Ремпел

Фаби Ремпел

@fabi_rempel

Фаби Ремпел

Фаби Ремпел

@fabi_rempel

Фаби Ремпел

Фаби Ремпел

@fabi_rempel

Фаби Ремпел

Фаби Ремпел

@fabi_rempel

Новости
Популярная фитнес-модель поразила обнаженной фотосессией

Как сообщал OBOZREVATEL, популярная американская фитнес-модель Джина Хомси решила порадовать своих подписчиков в Instagram обнаженными снимками.

В одном из кадров фитоняшка изображена раздетой на пилоне.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Читайте все новости по теме "Диеты и фитнес" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Темы
Диеты и фитнес культуризм и бодибилдинг
Место
Бразилия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги