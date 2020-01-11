Популярная фитнес-чемпионка топлес залезла на крышу - фотофакт

Знаменитая культуристка Фаби Ремпел вызвала бурный восторг у своих поклонников соблазнительной фотосессией на одной из крыш родного Сан-Паулу.
Чемпионка бразильского турнира "Мистер Олимпия" и вице-чемпионка соревнований в Колумбии разделась топлес.
Под кадром все 52 тысячи поклонников фитоняшки устроили устроили ей настоящий шторм из комментариев, восхищаясь фигурой спортсменки.
Фаби Ремпел
@fabi_rempel
Фаби Ремпел
@fabi_rempel
Фаби Ремпел
@fabi_rempel
Фаби Ремпел
@fabi_rempel
Фаби Ремпел
@fabi_rempel
Фаби Ремпел
@fabi_rempel
Фаби Ремпел
@fabi_rempel
Фаби Ремпел
@fabi_rempel
Фаби Ремпел
@fabi_rempel
Фаби Ремпел
@fabi_rempel
Фаби Ремпел
@fabi_rempel
Фаби Ремпел
@fabi_rempel
Фаби Ремпел
@fabi_rempel
Как сообщал OBOZREVATEL, популярная американская фитнес-модель Джина Хомси решила порадовать своих подписчиков в Instagram обнаженными снимками.
В одном из кадров фитоняшка изображена раздетой на пилоне.
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