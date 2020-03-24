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25 марта • обновлено в 00:42
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Усик из-за коронавируса обратился к украинцам

2.3т
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Непобедимый супертяжеловес Александр Усик в разгар эпидемии коронавируса запустил новый челлендж в соцсетях.

"Друзья! Давайте разнообразим период карантина и проверим свои физические возможности", - обратился к украинцам боксер.

Крымчанин предложил своим поклонникам словить монеты или другие предметы, креативно пожонглировать или продемонстрировать какой-либо другой метод упражнений.

Видео надо залить в свой аккаунт, поставив хэш-тэг #UsykChallenge. Самые забавные и креативные варианты Усик обещает опубликовать у себя в сторис.

🟢Друзья! Давайте разнообразим период карантина и проверим свои физические возможности! 🎾Попробуйте словить монеты или другие предметы, креативно жонглировать или может другой подобный метод упражнений! ⚽️Отмечайте мой аккаунт с хэш-тэгом #UsykChallenge 🏀Самые забавные и креативные варианты будут опубликованы у меня в сторис! ⚾️Желаю Всем крепкого здоровья в этот непростой период!🙏🏻 🎯@boxraw #Undisputed17 ⠀ 🟢Friends! Let's a little moving in the quarantine period and check our physical ability! 🎾Try catching coins or other items, creative juggling, or maybe another similar exercises method! ⚽Tag my account with the hash-tag #UsykChallenge 🏀The most fun and creative options will be published in my stories! 🙏I wish you all Best of Health during in this difficult time! 🎯@boxraw #Undisputed17

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик призвал украинцев посещать храмы и причащаться из одной чаши, несмотря на риск заболеть коронавирусом. Александр Алиев, в свою очередь, заявил, что новости о многочисленных смертях от этой болезни в Италии являются фейком.

Ранее Александр заявил, что для борьбы с коронавирусом надо "купаться в бассейне с хлоркой" и "пить воду из-под крана".

Недавно Усик вызвал настоящий скандал в сети своим советами о том, как уберечься от коронавируса.

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Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавирус
Персона
Александр Усик
Место
Украина
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Гоша Злой
Гоша Злой
на Афоне мозг оставил....
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