Непобедимый супертяжеловес Александр Усик в разгар эпидемии коронавируса запустил новый челлендж в соцсетях.
"Друзья! Давайте разнообразим период карантина и проверим свои физические возможности", - обратился к украинцам боксер.
Крымчанин предложил своим поклонникам словить монеты или другие предметы, креативно пожонглировать или продемонстрировать какой-либо другой метод упражнений.
Видео надо залить в свой аккаунт, поставив хэш-тэг #UsykChallenge. Самые забавные и креативные варианты Усик обещает опубликовать у себя в сторис.
🟢Друзья! Давайте разнообразим период карантина и проверим свои физические возможности! 🎾Попробуйте словить монеты или другие предметы, креативно жонглировать или может другой подобный метод упражнений! ⚽️Отмечайте мой аккаунт с хэш-тэгом #UsykChallenge 🏀Самые забавные и креативные варианты будут опубликованы у меня в сторис! ⚾️Желаю Всем крепкого здоровья в этот непростой период!🙏🏻 🎯@boxraw #Undisputed17 ⠀ 🟢Friends! Let's a little moving in the quarantine period and check our physical ability! 🎾Try catching coins or other items, creative juggling, or maybe another similar exercises method! ⚽Tag my account with the hash-tag #UsykChallenge 🏀The most fun and creative options will be published in my stories! 🙏I wish you all Best of Health during in this difficult time! 🎯@boxraw #Undisputed17
Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик призвал украинцев посещать храмы и причащаться из одной чаши, несмотря на риск заболеть коронавирусом. Александр Алиев, в свою очередь, заявил, что новости о многочисленных смертях от этой болезни в Италии являются фейком.
Ранее Александр заявил, что для борьбы с коронавирусом надо "купаться в бассейне с хлоркой" и "пить воду из-под крана".
Недавно Усик вызвал настоящий скандал в сети своим советами о том, как уберечься от коронавируса.
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