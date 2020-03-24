Непобедимый супертяжеловес Александр Усик в разгар эпидемии коронавируса запустил новый челлендж в соцсетях.

"Друзья! Давайте разнообразим период карантина и проверим свои физические возможности", - обратился к украинцам боксер.

Крымчанин предложил своим поклонникам словить монеты или другие предметы, креативно пожонглировать или продемонстрировать какой-либо другой метод упражнений.

Видео надо залить в свой аккаунт, поставив хэш-тэг #UsykChallenge. Самые забавные и креативные варианты Усик обещает опубликовать у себя в сторис.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик призвал украинцев посещать храмы и причащаться из одной чаши, несмотря на риск заболеть коронавирусом. Александр Алиев, в свою очередь, заявил, что новости о многочисленных смертях от этой болезни в Италии являются фейком.

Ранее Александр заявил, что для борьбы с коронавирусом надо "купаться в бассейне с хлоркой" и "пить воду из-под крана".

Недавно Усик вызвал настоящий скандал в сети своим советами о том, как уберечься от коронавируса.

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