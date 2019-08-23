Оккупанты в Крыму организовали "международный чемпионат по стриптизу"

Оккупанты в крымском городе Судак решили привлечь местную публику "международным чемпионатом по стриптизу".

"Мужской и женский топлес. Профессиональные танцы на пилоне. "Приваты" для зрителей без комплексов", - говорится в объявлении в соцсетях.

В сети пользователи высмеяли такой "мундиаль", назвав его слетом проституток.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярная российская фитнес-блогер подрабатывала элитной проституткой. Соответствующие фотографии спортсменки, работающей под псевдонимом "Алиса" выложили в сеть.

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