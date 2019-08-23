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Оккупанты в Крыму организовали "международный чемпионат по стриптизу"

1.5т Читать материал на украинском

Оккупанты в крымском городе Судак решили привлечь местную публику "международным чемпионатом по стриптизу".

"Мужской и женский топлес. Профессиональные танцы на пилоне. "Приваты" для зрителей без комплексов", - говорится в объявлении в соцсетях.

В сети пользователи высмеяли такой "мундиаль", назвав его слетом проституток.

Оккупанты в Крыму организовали "международный чемпионат по стриптизу"

Оккупанты в Крыму организовали "международный чемпионат по стриптизу"

Новости
"Россия здесь чужак!" В Крыму под носом у оккупантов ярко отметили День флага Украины. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, популярная российская фитнес-блогер подрабатывала элитной проституткой. Соответствующие фотографии спортсменки, работающей под псевдонимом "Алиса" выложили в сеть.

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Место
Украина
Тег
стриптиз
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Александрович Валера
Александрович Валера
В 13 году та же шняга на пляже Севаса
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Судакские любители стриптиза внимали Остапу с сыновьей любовью. Остапа несло. Он почувствовал прилив новых сил и и новых стриптиз идей .» «– Стриптиз ! – говорил Остап. – Знаете ли вы, что такое стриптиз ? Он двигает вперед не только культуру, но и экономику! Знаете ли вы, что стриптиз клуб четыре пилона при правильной постановке дела сможет совершенно преобразить город Судак ?»
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кацaпы - урожденные шлюхи!
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Кацaп Кацaпыч, приезжай в Москву, проедься по Ленинградке и увидишь где собрались все проститутки и, что интересно, они все в жёлто-синих трусах.
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