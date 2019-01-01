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Новый год 2019: как зажгли украинские футболисты - опубликованы фото

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Украинские футболисты вместе со своими родными и близкими встретили новый 2019-й год. На официальных страницах футболистов и их жен в Instagram появились атмосферные фото.

Футболисты "Шахтера" Ярослав Ракицкий и Тарас Степаненко провели праздник в семейном кругу.

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Их примеру последовал игрок "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко.

Со своими половинками Новый год встретили форварды "Динамо" Артем Беседин и Владислав Супряга, а также арендованный "Леганесом" вратарь "Реала" Андрей Лунин.

Форвард "Гента" Роман Яремчук с девушкой отпраздновали событие в компании игрока "Динамо" Александра Андриевского.

Happy new year 🎈🎆🎊

Публикация от Roman Yaremchuk (@r.yaremchuk)

Руслан Малиновский передал привет и поздравление своим подписчикам из солнечной Мексики.

А вот молодой талант киевского "Динамо" Виктор Цыганков провел праздник в кругу друзей.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитая украинская кикбоксерша Елена Овчинникова порадовала поклонников откровенными снимками. 13-кратная чемпионка мира выложила фото у себя в Instagram.

Персоны
Андрей ЯрмоленкоВиктор ЦыганковЯрослав РакицкийТарас Степаненко
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