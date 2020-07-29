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Молодая жена Реброва показала идеальное тело в бикини

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
2,0 т.
Анна Реброва

Анна Реброва поразила своим телом.

Супруга главного тренера венгерского "Ференцвароша" Сергея Реброва очаровала Instagram снимком со своего отдыха в турецком Белеке.

Анна выложила фотографию в роскошном бикини и произвела настоящий фурор среди поклонников своей стройной фигурой.

В комментариях юзеры назвали тело девушки идеальным.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае Аня порадовала подписчиков в Instagram снимком в купальнике со своего прошлогоднего отдыха.

Анна Реброва в купальнике

Анна Реброва в купальнике Instagram Анны Ребровой

Анна Реброва в леопардовом бикини

Анна Реброва в леопардовом бикини Instagram Анны Ребровой

Анна Реброва с цветами

Анна Реброва с цветами Instagram Анны Ребровой

Анна Реброва на курорте

Анна Реброва на курорте Instagram Анны Ребровой

Анна Ребровас подругой

Анна Ребровас подругой Instagram Анны Ребровой

Анна Реброва в шортах и рубашке

Анна Реброва в шортах и рубашке Instagram Анны Ребровой

Комментарии под фото

Комментарии под фото Instagram Анны Ребровой

Комментарии под фото

Комментарии под фото Instagram Анны Ребровой

Комментарии под фото

Комментарии под фото Instagram Анны Ребровой

Впервые о романе Сергея и Анны заговорили в 2015 году, когда журналисты засняли их в одном из торговых центров Киева. 25 января в молодой семье Ребровых случилось пополнение. После этого экс-наставник "Динамо" и его новоиспеченная супруга переехали в элитную новостройку в центре столицы.

Первая супруга динамовца пять лет назад, будучи за рулем внедорожника, попала в аварию под Киевом. Тогда погибла беременная девушка и пострадал ее муж в машине, в которую врезался джип Людмилы Ребровой. С тех пор Людмила с сыном Дмитрием живет в Лондоне. Если верить соцсетям, она работает в банковской сфере, а Дима занимается футболом.

Сергей Ребров
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