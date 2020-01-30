"Могут сделать лишь женщины": необычное упражнение озадачило интернет

Популярная американская кантри-певица Эдли Стамп, получившая известность после успеха в шоу "Голос", запустила необычный челлендж у себя в Facebook.

30-летняя вокалистка продемонстрировала трюк, который, по ее мнению, могут сделать лишь женщины.

Для этого надо отойти от стены на расстояние трех своих стоп, после этого наклониться на 90 градусов и прислониться головой к стене. Взять стул и вместе со стулом выпрямиться.

В видео, которое собрало около 11 млн просмотров, Эдли и ее подружка легко делаю это упражнение, в то время как молодой человек испытал серьезные трудности с выпрямлением корпуса.

"Парни этого сделать не могут! А дамы – без проблем! Знаете ли вы, как это работает?" – подписала ролик артистка.

В комментариях под видео пользователи наперебой принялись разгадывать такой фокус.

"Ответ: все дело в коротких ногах! У женщин получается угол меньше 90 градусов, у мужчин больше и им сложнее", – пишут юзеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы продукты лучше всего сжигающие жир и наращивающие мышцы. Во время интенсивных тренировок следует есть яйца, бананы, авокадо и другие продукты.

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