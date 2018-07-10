Красивейшая легкоатлетка Украины вызвала фурор фантастической фигурой

Украинская легкоатлетка Марина Бех восхитила сеть безупречной фигурой.
В своем Instagram-аккаунте 22-летния прыгунья в длину опубликовала снимок с тренировки.
Спортсменка позировала на камеру, повернувшись к фотографу спиной. Спортивная форма подчеркивает утонченную фигуру и умопомрачительные формы девушки.
Марина Бех
Личными рекордами Марины в тройном прыжке является результат в 13.07 метра на соревнованиях в Ялте в 2013 году, в прыжках в длину - 6.93 метра в июне 2016 года в Луцке.
Марина Бех
Марина Бех
Марина Бех
Марина Бех
В 2017 году себе в актив Бех занесла бронзу в прыжках в длину командного чемпионата Европы в Лилле (Франция) и бронзу чемпионата Европы среди молодежи (Быдгощ, Польша).
Марина Бех
Марина Бех
Марина Бех
Марина Бех
Марина Бех
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