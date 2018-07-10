Красивейшая легкоатлетка Украины вызвала фурор фантастической фигурой

Украинская легкоатлетка Марина Бех восхитила сеть безупречной фигурой.

В своем Instagram-аккаунте 22-летния прыгунья в длину опубликовала снимок с тренировки.

Спортсменка позировала на камеру, повернувшись к фотографу спиной. Спортивная форма подчеркивает утонченную фигуру и умопомрачительные формы девушки.

Марина Бех Instagram

Личными рекордами Марины в тройном прыжке является результат в 13.07 метра на соревнованиях в Ялте в 2013 году, в прыжках в длину - 6.93 метра в июне 2016 года в Луцке.

Марина Бех Instagram

Марина Бех Instagram

Марина Бех Instagram

Марина Бех Instagram

В 2017 году себе в актив Бех занесла бронзу в прыжках в длину командного чемпионата Европы в Лилле (Франция) и бронзу чемпионата Европы среди молодежи (Быдгощ, Польша).

Марина Бех Instagram

Марина Бех Instagram

Марина Бех Instagram

Марина Бех Instagram

Марина Бех Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали сексуальную ring-girl боя Усик - Гассиев.