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Красивейшая легкоатлетка Украины вызвала фурор фантастической фигурой

4.1тЧитать новость на украинском

Украинская легкоатлетка Марина Бех восхитила сеть безупречной фигурой.

В своем Instagram-аккаунте 22-летния прыгунья в длину опубликовала снимок с тренировки.

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Спортсменка позировала на камеру, повернувшись к фотографу спиной. Спортивная форма подчеркивает утонченную фигуру и умопомрачительные формы девушки.

Марина Бех

Instagram

Личными рекордами Марины в тройном прыжке является результат в 13.07 метра на соревнованиях в Ялте в 2013 году, в прыжках в длину - 6.93 метра в июне 2016 года в Луцке.

Марина Бех

Instagram

Марина Бех

Instagram

Марина Бех

Instagram

Марина Бех

Instagram

В 2017 году себе в актив Бех занесла бронзу в прыжках в длину командного чемпионата Европы в Лилле (Франция) и бронзу чемпионата Европы среди молодежи (Быдгощ, Польша).

Марина Бех

Instagram

Марина Бех

Instagram

Марина Бех

Instagram

Марина Бех

Instagram

Марина Бех

Instagram

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Тема
легкая атлетика
Персона
Марина Бех
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ананисты обозовские,вздрочнули?
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