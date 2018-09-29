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Изнасилование Роналду: появилось первое фото

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В интернете появились снимки нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду с американкой Кэтрин Майоргой, которая обвинила его в изнасиловании.

Роналду и Майорга запечатлены на нескольких снимках. На них женщина танцует и общается с португальцем.

Криштиану Роналду и Кэтрин Майорга

Криштиану Роналду и Кэтрин Майорга

celebritiesbuzz.com.gh

28 сентября Майорга впервые публично выступила с обвинениями в изнасиловании в адрес Роналду. Инцидент якобы произошел в 2009 году в Лас-Вегасе. Спортсмен, как утверждает Майорга, позже выплатил ей за молчание 375 тысяч долларов. Женщина впервые высказалась публично насчет этой темы.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Криштиану Роналду спас "Ювентус" от позора в чемпионате Италии.

Персона
Криштиану Роналду
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