Экс-супруга бывшего футболиста сборной Украины и киевского "Динамо" Николая Морозюка Ирина похвасталась соблазнительным видео.

В ролике 30-летняя девушка сексуально крутит бедрами, из-за чего короткое платье развевается, обнажая ее загорелое тело.

"Девочки, поздравляю себя с новосельем", – подписала клип Ирина. В сообщении указана геолокация - Новопечерские Липки (элитный жилищный комплекс на киевском Печерске).

Как сообщал OBOZREVATEL, Ирина и Николай Морозюк расстались после 8 лет брака. У пары остался совместный сын Илья. Девушка рассказала подробности расставания.

Ранее Ира поделилась тяжелыми воспоминаниями из своего детства, рассказав, что ее в детстве очень сильно унижали и били родители.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!