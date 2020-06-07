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7 июня • обновлено в 21:07
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Ирина Морозюк похвасталась видео в коротком платье

5.5т
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Экс-супруга бывшего футболиста сборной Украины и киевского "Динамо" Николая Морозюка Ирина похвасталась соблазнительным видео.

В ролике 30-летняя девушка сексуально крутит бедрами, из-за чего короткое платье развевается, обнажая ее загорелое тело.

"Девочки, поздравляю себя с новосельем", – подписала клип Ирина. В сообщении указана геолокация - Новопечерские Липки (элитный жилищный комплекс на киевском Печерске).

Как сообщал OBOZREVATEL, Ирина и Николай Морозюк расстались после 8 лет брака. У пары остался совместный сын Илья. Девушка рассказала подробности расставания.

Ранее Ира поделилась тяжелыми воспоминаниями из своего детства, рассказав, что ее в детстве очень сильно унижали и били родители.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Ирина Морозюк
Место
Украина Киев
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