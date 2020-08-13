Фотографии украинской чемпионки произвели фурор в сети

Украинская каратистка Марина Скамарохова, которая является многократной чемпионкой Украины, Европы и мира, активно ведет Instagram, делясь с подписчиками своей красотой.

Она призналась, что пытается развиваться не только в каратэ, но и как блогерша, поскольку хочет своим примером подтолкнуть людей к занятиям спортом и помочь им радоваться жизни.

Поклонники Скамароховой не скрывают своего восторга, когда видят ее новые фотографии, оставляя под ними множество хвалебных комментариев.

Они называют ее богиней, ее тело идеальным и предлагают ей познакомиться поближе, пообщавшись за чашкой кофе.

Комментарии поклонников украинской каратистки Instagram Марины Скамароховой

Комментарии поклонников украинской каратистки Instagram Марины Скамароховой

Комментарии поклонников украинской каратистки Instagram Марины Скамароховой

OBOZREVATEL предлагает вам оценить красоту украинской спортсменки, взглянув на снимки с ее страницы в социальной сети.

Марина Скамарохова в черном платье Instagram Марины Скамароховой

Марина Скамарохова в бассейне Instagram Марины Скамароховой

Марина Скамарохова в белом платье Instagram Марины Скамароховой

Марина Скамарохова не сумела скрыться от солнца Instagram Марины Скамароховой

Марина Скамарохова и цветы Instagram Марины Скамароховой

Марина Скамарохова в купальнике Instagram Марины Скамароховой

Марина Скамарохова в купальнике Instagram Марины Скамароховой

Марина Скамарохова в купальнике Instagram Марины Скамароховой

Как сообщал OBOZREVATEL, абсолютная чемпионка Украины по фитнес-бикини снялась в эротической фотосессии.