Фитнес-модель с идеальной грудью снялась полностью обнаженной

Популярная колумбийская фитнес-модель Кори Блек собрала невероятное число восторженных комментариев в сети, опубликовав свою обнаженную фотографию.

Спортсменка, становившаяся ранее вице-чемпионкой престижного американского турнира в категории фитнес-бикини, поразила своих поклонников идеальными формами.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим насладиться невероятной фигурой фитоняшки.

Кори Блек @kori0727

Кори Блек @kori0727

Кори Блек @kori0727

Кори Блек @kori0727

Кори Блек @kori0727

Кори Блек @kori0727

Кори Блек @kori0727

Кори Блек @kori0727

Кори Блек @kori0727

Кори Блек @kori0727

Кори Блек @kori0727

Кори Блек @kori0727

Кори Блек @kori0727

Кори Блек @kori0727

Кори Блек @kori0727

Кори Блек @kori0727

Кори Блек @kori0727

Кори Блек @kori0727

Кори Блек @kori0727

Кори Блек @kori0727

Кори Блек @kori0727

Кори Блек @kori0727

Кори Блек @kori0727

Кори Блек @kori0727

Кори Блек @kori0727

Кори Блек @kori0727

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитая американская фитнес-модель Николь Амато поразила своим бодиартом. Девушка представила свою промежность в виде мяча для американского футбола со шнуровкой в самом интимном месте.

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