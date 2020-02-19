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19 февраля • обновлено в 03:16
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Фитнес-модель с идеальной грудью снялась полностью обнаженной

1.4т
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Популярная колумбийская фитнес-модель Кори Блек собрала невероятное число восторженных комментариев в сети, опубликовав свою обнаженную фотографию.

Спортсменка, становившаяся ранее вице-чемпионкой престижного американского турнира в категории фитнес-бикини, поразила своих поклонников идеальными формами.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим насладиться невероятной фигурой фитоняшки.

Кори Блек

Кори Блек

@kori0727

Кори Блек

Кори Блек

@kori0727

Кори Блек

Кори Блек

@kori0727

Кори Блек

Кори Блек

@kori0727

Кори Блек

Кори Блек

@kori0727

Кори Блек

Кори Блек

@kori0727

Кори Блек

Кори Блек

@kori0727

Кори Блек

Кори Блек

@kori0727

Кори Блек

Кори Блек

@kori0727

Кори Блек

Кори Блек

@kori0727

Кори Блек

Кори Блек

@kori0727

Кори Блек

Кори Блек

@kori0727

Кори Блек

Кори Блек

@kori0727

Кори Блек

Кори Блек

@kori0727

Кори Блек

Кори Блек

@kori0727

Кори Блек

Кори Блек

@kori0727

Кори Блек

Кори Блек

@kori0727

Кори Блек

Кори Блек

@kori0727

Кори Блек

Кори Блек

@kori0727

Кори Блек

Кори Блек

@kori0727

Кори Блек

Кори Блек

@kori0727

Кори Блек

Кори Блек

@kori0727

Кори Блек

Кори Блек

@kori0727

Кори Блек

Кори Блек

@kori0727

Кори Блек

Кори Блек

@kori0727

Кори Блек

Кори Блек

@kori0727

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
Диеты и фитнес культуризм и бодибилдинг
Место
Колумбия
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Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Тю а что там идеального то если они силиконовые и это видно стразу?у манекена в магазине тоже идеальная грудь))))тут груди нет тут силикон))))
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