Бывшая жена легендарного баскетболиста "Чикаго Буллз" Скотти Пиппена, Ларса, в свои 45 лет может похвастаться прекрасной фигурой.

В 2018 году пара неожиданно развелась, прожив в браке 21 год. Супруги вместе воспитывали четырех детей – трех мальчиков и одну девочку.

Ларса Пиппен @larsapippen

Ларса завоевала популярность благодаря съемкам в реалити-шоу "Реальные домохозяйки из Майами", "Семейство Кардашьян" и "Танцы со звездами". Она также занимается благотворительностью и является основательницей лайфстайл-издания "Жизнь с Ларсой".

У себя в Instagram, на который подписались почти 2 миллиона человек, бывшая жена Пиппена часто показывает поклонникам впечатляющие результаты своих тренировок. OBOZREVATEL предлагает вам самостоятельно убедиться в том, что Ларса находится в отличной форме.

Ларса Пиппен @larsapippen

Ларса Пиппен @larsapippen

Ларса Пиппен @larsapippen

Ларса Пиппен @larsapippen

Ларса Пиппен @larsapippen

Ларса Пиппен @larsapippen

Ларса Пиппен @larsapippen

Ларса Пиппен @larsapippen

Ларса Пиппен @larsapippen

Ларса Пиппен @larsapippen

Как сообщал OBOZREVATEL, жена самого титулованного футболиста в мире показала соблазнительные фото.

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