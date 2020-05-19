Бывшая жена легендарного баскетболиста "Чикаго Буллз" Скотти Пиппена, Ларса, в свои 45 лет может похвастаться прекрасной фигурой.
В 2018 году пара неожиданно развелась, прожив в браке 21 год. Супруги вместе воспитывали четырех детей – трех мальчиков и одну девочку.
Ларса Пиппен
@larsapippen
Ларса завоевала популярность благодаря съемкам в реалити-шоу "Реальные домохозяйки из Майами", "Семейство Кардашьян" и "Танцы со звездами". Она также занимается благотворительностью и является основательницей лайфстайл-издания "Жизнь с Ларсой".
У себя в Instagram, на который подписались почти 2 миллиона человек, бывшая жена Пиппена часто показывает поклонникам впечатляющие результаты своих тренировок. OBOZREVATEL предлагает вам самостоятельно убедиться в том, что Ларса находится в отличной форме.
Ларса Пиппен
@larsapippen
Ларса Пиппен
@larsapippen
Ларса Пиппен
@larsapippen
Ларса Пиппен
@larsapippen
Ларса Пиппен
@larsapippen
Ларса Пиппен
@larsapippen
Ларса Пиппен
@larsapippen
Ларса Пиппен
@larsapippen
Ларса Пиппен
@larsapippen
Ларса Пиппен
@larsapippen
Как сообщал OBOZREVATEL, жена самого титулованного футболиста в мире показала соблазнительные фото.
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