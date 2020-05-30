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30 мая • обновлено в 13:31
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Девушка-боец UFC Валери Лореда устроила "стриптиз" и вызвала возмущение

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Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Мэйси Чиассон возмутилась опубликованным в Twitter видео другой спортсменки – Валери Лореды.

28-летняя американка раскритиковала коллегу за вызывающий, по ее мнению, ролик, где та танцует в зале.

"Вы хотите, чтобы именно это было нашим посланием не только будущим лидерам Америки, но и отвратительным мужланам-женоненавистникам? Мы, девушки-бойцы, здесь, чтобы драться? Или радовать мужиков стриптизами?" – написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21-летняя Лореда в 2018 году дебютировала в MMA, проведя три боя в аматорах (2-1), а уже менее, чем через год, приняла участие в первом поединке промоушна Bellator. Сейчас на ее счету две победы в двух боях.

Ранее Валери привела в восторг своих подписчиков в Instagram, похваставшись аппетитными ягодицами и привлекательной внешностью.

До этого Лореда поделилась в Twitter видео тренировки в белье во время самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

Читайте все новости по теме "Bellator" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Bellator
Персона
Валери Лореда
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