Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Мэйси Чиассон возмутилась опубликованным в Twitter видео другой спортсменки – Валери Лореды.

28-летняя американка раскритиковала коллегу за вызывающий, по ее мнению, ролик, где та танцует в зале.

Lol I fucking can’t anymore.



Is this the message we want to continue to convey to not only our future leaders but to the disgusting already misogynistic dudes out here.



Are we here to fight and be role models or are we here for male followers and strip teases.#bringwmmaback https://t.co/vzPMYtZllI — Macy Chiasson (@macy_chiasson) May 27, 2020

"Вы хотите, чтобы именно это было нашим посланием не только будущим лидерам Америки, но и отвратительным мужланам-женоненавистникам? Мы, девушки-бойцы, здесь, чтобы драться? Или радовать мужиков стриптизами?" – написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21-летняя Лореда в 2018 году дебютировала в MMA, проведя три боя в аматорах (2-1), а уже менее, чем через год, приняла участие в первом поединке промоушна Bellator. Сейчас на ее счету две победы в двух боях.

Ранее Валери привела в восторг своих подписчиков в Instagram, похваставшись аппетитными ягодицами и привлекательной внешностью.

До этого Лореда поделилась в Twitter видео тренировки в белье во время самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса.

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