Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валери Лореда вызвала шквал удивления среди фанатов своим смелым купальником.

Подписчики 21-летней спортсменки посчитали верхнюю часть наряда излишне откровенной. "Как ты занимаешься единоборствами?" — написал пользователь с ником 7gonzo7. Часть фанатов поддержала его, отреагировав смайликами с эмоцией удивления. Остальные же выразили восхищение формами девушки.

Стоит отметить, что Лореда входила в Олимпийскую сборную США, но больших успехов на аматорском уровне достичь не смогла.

В 2018 году она дебютировала в MMA, проведя три боя в аматорах (2-1), а уже менее, чем через год, приняла участие в первом поединке промоушна Bellator. Сейчас на ее счету две победы в двух боях.

Ранее Валери привела в восторг своих подписчиков в Instagram, похваставшись аппетитными ягодицами и привлекательной внешностью.

До этого Лореда поделилась в Twitter видео тренировки в белье во время самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса.

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