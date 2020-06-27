Чемпионка России по фитнес-бикини покорила сеть невероятными формами

Чемпионка России по фитнес-бикини Яна Кузнецова долго работала над своим телом, а теперь делится с подписчиками результатами упорных тренировок.

33-летняя спортсменка начала ходить в тренажерный зал в 2007 году, но вскоре была вынуждена прервать занятия из-за беременности. После рождения сына в 2009-м Кузнецова вернулась к тренировкам, чтобы привести тело в порядок, а в 2016-м выиграла турниры "Alex Fitness Men’s Physique & Bikini Stars 2016" и чемпионат Санкт-Петербурга в категории "Бикини". В этом же году спортсменка завоевала титул абсолютной чемпионки России.

Сейчас Кузнецова является профессиональной бикинисткой Международной федерации бодибилдинга и фитнеса (IFBB) и получает огромное количество комплиментов от подписчиков на своей странице в Instagram. Поклонники не скрывают своего восторга, когда видят стройное и накачанное тело фитнес-модели, и вдохновляются ее спортивными успехами. На страницу Кузнецовой в социальной сети подписаны более 400 тысяч человек.

Яна Кузнецова покорила сеть невероятными формами Instagram Яны Кузнецовой

Яна Кузнецова покорила сеть невероятными формами Instagram Яны Кузнецовой

Яна Кузнецова покорила сеть невероятными формами Instagram Яны Кузнецовой

Яна Кузнецова покорила сеть невероятными формами Instagram Яны Кузнецовой

Яна Кузнецова покорила сеть невероятными формами Instagram Яны Кузнецовой

Яна Кузнецова покорила сеть невероятными формами Instagram Яны Кузнецовой

Яна Кузнецова покорила сеть невероятными формами Instagram Яны Кузнецовой

Яна Кузнецова покорила сеть невероятными формами Instagram Яны Кузнецовой

Яна Кузнецова покорила сеть невероятными формами Instagram Яны Кузнецовой

Яна Кузнецова покорила сеть невероятными формами Instagram Яны Кузнецовой

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