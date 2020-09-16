Чемпионка Казахстана снялась полуобнаженной, вызвав восторг у поклонников

Чемпионка Казахстана по тхэквондо Айжан Байзакова обладает привлекательной внешностью и балует ею своих 2,2 миллиона подписчиков.

Спортсменка, которая также занимается модельной и актерской деятельностью, не постеснялась поделиться с поклонниками полуобнаженными снимками.

Большинство пользователей Instagram оценили красоту и фигуру Байзаковой, засыпав ее комплиментами и восторженными эмодзи.

Айжан с шести лет занимается спортом. Она является кандидатом в мастера спорта и владеет черным поясом по тхэквондо. В 2009 году Байзакова завоевала титул чемпионки Казахстана. В 2010-м она дебютировали на телеэкране, снявшись в сериале "Жаным".

Как сообщал OBOZREVATEL, не всем пришлись по душе откровенные фотографии, которые спортсменка публикует на своей странице в социальной сети, но, по ее собственному признанию, Байзакову это не беспокоит.

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