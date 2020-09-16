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Чемпионка Казахстана снялась полуобнаженной, вызвав восторг у поклонников

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Раздевалка
1,5 т.
Айжан Байзакова

Чемпионка Казахстана по тхэквондо Айжан Байзакова обладает привлекательной внешностью и балует ею своих 2,2 миллиона подписчиков.

Спортсменка, которая также занимается модельной и актерской деятельностью, не постеснялась поделиться с поклонниками полуобнаженными снимками.

Айжан Байзакова позирует на балконе
Айжан Байзакова в черно-белом цвете

Большинство пользователей Instagram оценили красоту и фигуру Байзаковой, засыпав ее комплиментами и восторженными эмодзи.

В комментариях не смогли подобрать слов, чтобы описать фотографии
В комментариях назвали снимки Байзаковой огненными
В комментариях оценили фигуру Байзаковой
В комментариях восхитились Байзаковой

Айжан с шести лет занимается спортом. Она является кандидатом в мастера спорта и владеет черным поясом по тхэквондо. В 2009 году Байзакова завоевала титул чемпионки Казахстана. В 2010-м она дебютировали на телеэкране, снявшись в сериале "Жаным".

Айжан Байзакова сняла халат
Айжан Байзакова в черном платье
Айжан Байзакова приоткрыла грудь
Айжан Байзакова и лимоны
Айжан Байзакова в полупрозрачном топе

Как сообщал OBOZREVATEL, не всем пришлись по душе откровенные фотографии, которые спортсменка публикует на своей странице в социальной сети, но, по ее собственному признанию, Байзакову это не беспокоит.

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Казахстантхэквондо
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