Бывшая девушка звездного бейсболиста похвасталась фото в крошечном бикини

Звездный питчер "Сент-Луис Кардиналс" Джек Флэхерти встречался с пышногрудой фитнес-блогершей Дженной Берман, но с недавних пор все их совместные снимки исчезли у них из Instagram.

Теперь на странице девушки в социальной сети остались только ее горячие фотографии. К примеру, на одной из последних публикаций она позирует в крошечном бикини.

Дженна Берман похвасталась фото в крошечном бикини Instagram Дженны Берман

Дженна Берман похвасталась фото в крошечном бикини Instagram Дженны Берман

Фанаты Берман не смогли сдержать свой восторг и засыпали ее комплиментами, а некоторые из пользователей не стали скрывать свои сексуальные фантазии.

"Просто феноменально. Нереальная красота", "Ты слишком горяча", "Черт возьми, это идеально", "Ты невероятно сексуальна", "У меня только что случился сердечный приступ".

Дженна Берман на пляже Instagram Дженны Берман

Дженна Берман позирует на фоне океана Instagram Дженны Берман

Дженна Берман в розовом бикини Instagram Дженны Берман

Дженна Берман Instagram Дженны Берман

Дженна Берман Instagram Дженны Берман

Дженна Берман возле бассейна Instagram Дженны Берман

Как сообщал OBOZREVATEL, испанской фитнес-модели Ауре Руис пришлось оправдываться за фото в крохотном бикини.