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Как на самом деле выглядят фитнес-модели

13.1тЧитать новость на украинском

Популярная российская фитнес-модель Анастасия Давлетова вызвала бурное обсуждение в сети своим снимком в межсезонье. 33-летняя спортсменка, на которую в Instagram подписано более 220 000 человек, показала, как она выглядит без приёма андрогенных анаболических стероидов.

Россиянка сама несколько раз признавалась, что для создание идеальной формы использует фармакологические средства, мочегонные и жиросжигатели.

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Анастасия Давлетова на "фарме"

Instagram

Анастасия Давлетова без приема стероидов

Instagram

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на другие снимки девушки во время выступлений и без приема "фармы".

Анастасия Давлетова

Instagram

Анастасия Давлетова

Instagram

Анастасия Давлетова

Instagram

Анастасия Давлетова

Instagram

Анастасия Давлетова

Instagram

Анастасия Давлетова

Instagram

Анастасия Давлетова

Instagram

Анастасия Давлетова

Instagram

Анастасия Давлетова

Instagram

Анастасия Давлетова

Instagram

Анастасия Давлетова

Instagram

Анастасия Давлетова

Instagram

Анастасия Давлетова

Instagram

Анастасия Давлетова

Instagram

Анастасия Давлетова

Instagram

Анастасия Давлетова

Instagram

Анастасия Давлетова

Instagram

Анастасия Давлетова

Instagram

Анастасия Давлетова

Instagram

Анастасия Давлетова

Instagram

Анастасия Давлетова

Instagram

Анастасия Давлетова

Instagram

Анастасия Давлетова

Instagram

Анастасия Давлетова

Instagram

Анастасия Давлетова

Instagram

Анастасия Давлетова

Instagram

Отметим, что не так давно популярная фитнес-модель выложила голые селфи, вызвав восторг в сети.

Читайте все новости по теме "Диеты и фитнес" на OBOZREVATEL.

Темы
Диеты и фитнескультуризм и бодибилдинг
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