Американская фитнес-модель снялась в прозрачном платье и поразила Instagram

Бэт Рэйвен. Instagram Бэт Рэйвен
Популярная американская фитнес-модель Бэт Рэйвен произвела эффект на своих многотысячных подписчиков в Instagarm, снявшись в провокационной фотосессии.
Культуристка выложила фото, где позирует прозрачном платье. Наряд практически не скрывает всех интимных частей тела спортсменки.
В комментариях юзеры признаются в любви фитоняшки и требуют продолжение тематики.
"Очень сексуально. И горячо. Спасибо, что поделились", "Абсолютно великолепно и так безупречно", – пишут поклонники.
Бэт Рэйвен в прозрачном платье Instagram Бэт Рэйвен
Комментарии под фотографией Бэт Рэйвен Instagram Бэт Рэйвен
Комментарии под фотографией Бэт Рэйвен Instagram Бэт Рэйвен
Бэт Рэйвен в тренажерном зале Instagram Бэт Рэйвен
Бэт Рэйвен позирует Instagram Бэт Рэйвен
Бэт Рэйвен на природе Instagram Бэт Рэйвен
Бэт Рэйвен в речке Instagram Бэт Рэйвен
Бэт Рэйвен на кровати в чулках Instagram Бэт Рэйвен
Бэт Рэйвен дома Instagram Бэт Рэйвен
Как сообщал OBOZREVATEL, австралийская серфингистка Элли-Джин Коффи произвела настоящий фурор среди миллиона своих подписчиков в Instagram, разместив откровенный снимок с одного из пляжей.
В кадре спортсменка попозировала в прозрачном сдельном купальнике, закрыв интимные части цветками ромашки.