МоваЯзык

Топ-темы:

Американская фитнес-модель снялась в прозрачном платье и поразила Instagram

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
1,2 т.
Бэт Рэйвен

Бэт Рэйвен. Instagram Бэт Рэйвен

Популярная американская фитнес-модель Бэт Рэйвен произвела эффект на своих многотысячных подписчиков в Instagarm, снявшись в провокационной фотосессии.

Культуристка выложила фото, где позирует прозрачном платье. Наряд практически не скрывает всех интимных частей тела спортсменки.

В комментариях юзеры признаются в любви фитоняшки и требуют продолжение тематики.

"Очень сексуально. И горячо. Спасибо, что поделились", "Абсолютно великолепно и так безупречно", – пишут поклонники.

Бэт Рэйвен в прозрачном платье

Бэт Рэйвен в прозрачном платье Instagram Бэт Рэйвен

Комментарии под фотографией Бэт Рэйвен

Комментарии под фотографией Бэт Рэйвен Instagram Бэт Рэйвен

Комментарии под фотографией Бэт Рэйвен

Комментарии под фотографией Бэт Рэйвен Instagram Бэт Рэйвен

Бэт Рэйвен в тренажерном зале

Бэт Рэйвен в тренажерном зале Instagram Бэт Рэйвен

Бэт Рэйвен позирует

Бэт Рэйвен позирует Instagram Бэт Рэйвен

Бэт Рэйвен на природе

Бэт Рэйвен на природе Instagram Бэт Рэйвен

Бэт Рэйвен в речке

Бэт Рэйвен в речке Instagram Бэт Рэйвен

Бэт Рэйвен на кровати в чулках

Бэт Рэйвен на кровати в чулках Instagram Бэт Рэйвен

Бэт Рэйвен дома

Бэт Рэйвен дома Instagram Бэт Рэйвен

Как сообщал OBOZREVATEL, австралийская серфингистка Элли-Джин Коффи произвела настоящий фурор среди миллиона своих подписчиков в Instagram, разместив откровенный снимок с одного из пляжей.

В кадре спортсменка попозировала в прозрачном сдельном купальнике, закрыв интимные части цветками ромашки.

культуризм и бодибилдингДиеты и фитнес
Поделиться в Facebook
  2. Спорт
  3. Раздевалка