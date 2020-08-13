Американская фитнес-модель снялась в прозрачном платье и поразила Instagram

Популярная американская фитнес-модель Бэт Рэйвен произвела эффект на своих многотысячных подписчиков в Instagarm, снявшись в провокационной фотосессии.

Культуристка выложила фото, где позирует прозрачном платье. Наряд практически не скрывает всех интимных частей тела спортсменки.

В комментариях юзеры признаются в любви фитоняшки и требуют продолжение тематики.

"Очень сексуально. И горячо. Спасибо, что поделились", "Абсолютно великолепно и так безупречно", – пишут поклонники.

Бэт Рэйвен в прозрачном платье Instagram Бэт Рэйвен

Комментарии под фотографией Бэт Рэйвен Instagram Бэт Рэйвен

Комментарии под фотографией Бэт Рэйвен Instagram Бэт Рэйвен

Бэт Рэйвен в тренажерном зале Instagram Бэт Рэйвен

Бэт Рэйвен позирует Instagram Бэт Рэйвен

Бэт Рэйвен на природе Instagram Бэт Рэйвен

Бэт Рэйвен в речке Instagram Бэт Рэйвен

Бэт Рэйвен на кровати в чулках Instagram Бэт Рэйвен

Бэт Рэйвен дома Instagram Бэт Рэйвен

Как сообщал OBOZREVATEL, австралийская серфингистка Элли-Джин Коффи произвела настоящий фурор среди миллиона своих подписчиков в Instagram, разместив откровенный снимок с одного из пляжей.

В кадре спортсменка попозировала в прозрачном сдельном купальнике, закрыв интимные части цветками ромашки.