Главная Новости
14 апреля • обновлено в 14:37
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Раздевалка

Александр Алиев станцевал в платье дочери

Читать материал на украинском

Бывший игрок киевского "Динамо" Александр Алиев принял участие в популярном челлендже вместе со своей дочерью, станцевав в ее платье.

Видео начинается с того, что экс-футболист снимает на телефон танец дочери, а спустя несколько секунд свет выключается, и после его включения мы видим танцующего Алиева в женском наряде.

Александр Алиев

Александр Алиев

Znaj.ua

Отметим, что в марте в мире начал набирать популярность парный флешмоб под названием Flip the switch, который заключается в том, что люди должны поменяться одеждой после короткого выключения света. В основу челленджа легла одноименная песня канадского рэпера Дрейка, вышедшая в 2018 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Алиев, называвший коронавирус фейком, сообщил, что у него поднялась температура и начался кашель. Экс-футболист "Динамо" сдал тест на коронавирус и уже успел получить результат.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персона
Александр Алиев
Тег
ФК Динамо Киев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
1
Смешно
0
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Наблюдатель Генрих
Наблюдатель Генрих
Кто этот алкаш?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Спорт Раздевалка

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 3372.

    Вылечились: 119. Умерли: 98.

  • В мире заболели 1,92 миллиона человек, погибли – более 119 тысяч.

  • Украинские медики создали собственные тест-системы для определения антител к COVID-19.

  • Медик сообщил, что БЦЖ защитит от коронавируса при одном условии.

  • В ВОЗ заявили, что коронавирус в 10 раз смертоноснее гриппа.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Энергетик-БГУ
VS
Городея
Городея не проиграет
1.94 Сделать ставку
Динамо Минск
VS
Неман
Тотал меньше 2
1.89 Сделать ставку
Белшина
VS
Смолевичи
Тотал больше 2
2.15 Сделать ставку
Шахтер С
VS
Слуцк
Инд. тотал Шахтера больше 2
2.02 Сделать ставку
В посте №451 своего инстаграма Александр Зинченко будет с Владой Седан
1.60 Сделать ставку
HAVU
VS
MIBR
Победа MIBR
1.76 Сделать ставку
MAD Lions
VS
Cloud9
Победа MAD Lions с форой в -1,5 карты
2,25 Сделать ставку
North
VS
Team Spirit
Победа North
1.68 Сделать ставку
SMASH
VS
Illuminar
Победа Illuminar
1.75 Сделать ставку
BIG
VS
Sprout
Победа BIG
1.50 Сделать ставку