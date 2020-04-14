Бывший игрок киевского "Динамо" Александр Алиев принял участие в популярном челлендже вместе со своей дочерью, станцевав в ее платье.

Видео начинается с того, что экс-футболист снимает на телефон танец дочери, а спустя несколько секунд свет выключается, и после его включения мы видим танцующего Алиева в женском наряде.

Александр Алиев Znaj.ua

Отметим, что в марте в мире начал набирать популярность парный флешмоб под названием Flip the switch, который заключается в том, что люди должны поменяться одеждой после короткого выключения света. В основу челленджа легла одноименная песня канадского рэпера Дрейка, вышедшая в 2018 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Алиев, называвший коронавирус фейком, сообщил, что у него поднялась температура и начался кашель. Экс-футболист "Динамо" сдал тест на коронавирус и уже успел получить результат.

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