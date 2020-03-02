Абсолютная чемпионка Украины по фитнесу снялась топлес

Абсолютная чемпионка по фитнес-бикини 2017 и 2018 произвела настоящий фурор в сети откровенной фотосессией.

25-летняя уроженка Малина (Киевская область), которая в свое время становилась вице-чемпионкой мира, снялась топлес.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться снимками нашей соотечественницы.

Яна Енько @yana_yenko_ifbb

Яна Енько @yana_yenko_ifbb

Яна Енько @yana_yenko_ifbb

Яна Енько @yana_yenko_ifbb

Яна Енько @yana_yenko_ifbb

Яна Енько @yana_yenko_ifbb

Яна Енько @yana_yenko_ifbb

Яна Енько @yana_yenko_ifbb

Яна Енько @yana_yenko_ifbb

Яна Енько @yana_yenko_ifbb

Яна Енько @yana_yenko_ifbb

Яна Енько @yana_yenko_ifbb

Яна Енько @yana_yenko_ifbb

Яна Енько @yana_yenko_ifbb

Яна Енько @yana_yenko_ifbb

Яна Енько @yana_yenko_ifbb

Яна Енько @yana_yenko_ifbb

Как сообщал OBOZREVATEL, известная испанская фитнес-модель Мария Паулетт, ставшая в 2014 году абсолютной чемпионкой Olympia Amateur Spain с талией 54 см, выложила в Instagram свои обнаженные фото.

40-летняя фитоняшка произвела неизгладимое впечатление, снявшись топлес, и продемонстрировав всем свою большую и идеальную грудь.

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