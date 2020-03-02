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2 марта • обновлено в 03:32
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Абсолютная чемпионка Украины по фитнесу снялась топлес

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Абсолютная чемпионка по фитнес-бикини 2017 и 2018 произвела настоящий фурор в сети откровенной фотосессией.

25-летняя уроженка Малина (Киевская область), которая в свое время становилась вице-чемпионкой мира, снялась топлес.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться снимками нашей соотечественницы.

Яна Енько

Яна Енько

@yana_yenko_ifbb

Яна Енько

Яна Енько

@yana_yenko_ifbb

Яна Енько

Яна Енько

@yana_yenko_ifbb

Яна Енько

Яна Енько

@yana_yenko_ifbb

Яна Енько

Яна Енько

@yana_yenko_ifbb

Яна Енько

Яна Енько

@yana_yenko_ifbb

Яна Енько

Яна Енько

@yana_yenko_ifbb

Яна Енько

Яна Енько

@yana_yenko_ifbb

Яна Енько

Яна Енько

@yana_yenko_ifbb

Яна Енько

Яна Енько

@yana_yenko_ifbb

Яна Енько

Яна Енько

@yana_yenko_ifbb

Яна Енько

Яна Енько

@yana_yenko_ifbb

Яна Енько

Яна Енько

@yana_yenko_ifbb

Яна Енько

Яна Енько

@yana_yenko_ifbb

Яна Енько

Яна Енько

@yana_yenko_ifbb

Яна Енько

Яна Енько

@yana_yenko_ifbb

Яна Енько

Яна Енько

@yana_yenko_ifbb

Новости
Ирина Морозюк снялась топлес, прикрывшись резинкой

Как сообщал OBOZREVATEL, известная испанская фитнес-модель Мария Паулетт, ставшая в 2014 году абсолютной чемпионкой Olympia Amateur Spain с талией 54 см, выложила в Instagram свои обнаженные фото.

40-летняя фитоняшка произвела неизгладимое впечатление, снявшись топлес, и продемонстрировав всем свою большую и идеальную грудь.

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Читайте все новости по теме "культуризм и бодибилдинг" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
культуризм и бодибилдинг Диеты и фитнес
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Ставка матча
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Ольга Данилович
VS
Вероника Сепеде
Победа Ольги Данилович с форой в -0,5 гейма
1.84 Сделать ставку
Наталья Вихлянцева
VS
Ангелина Калинина
Победа Ангелины Калининой с форой в +1,5 гейма
1.91 Сделать ставку
Коко Вандевеге
VS
Ван Синь-Ю
Победа Синь-Ю Ван с форой в +3,5 гейма
1.81 Сделать ставку
Хейли Баптист
VS
Кэти Бултер
Победа Кэти Бултер с форой в +0,5 гейма
1.91 Сделать ставку
Хлоэ Паке
VS
Кристина Младенович
Победа Кристины Младенович с форой в -6,0 гейма
1.87 Сделать ставку
Мэнди Минелла
VS
Осеан Доден
Победа Осеан Доден с форой в -4,5 гейма
1.68 Сделать ставку
Вера Лапко
VS
Камила Джорджи
Победа Камилы Джорджи со счетом 2:0
1.84 Сделать ставку
Виктория Кузьмова
VS
Паула Бадоса
Победа Паулы Бадосы с форой в +1,5 гейма
1.90 Сделать ставку
София Кенин
VS
Виталия Дьяченко
Победа Софии Кенин со счетом 2:0
1.70 Сделать ставку
Дарья Касаткина
VS
Полин Парментье
Победа Дарьи Касаткиной с форой в -5,5 гейма
1.88 Сделать ставку