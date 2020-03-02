Абсолютная чемпионка Украины по фитнесу снялась топлес

Абсолютная чемпионка по фитнес-бикини 2017 и 2018 произвела настоящий фурор в сети откровенной фотосессией.
25-летняя уроженка Малина (Киевская область), которая в свое время становилась вице-чемпионкой мира, снялась топлес.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться снимками нашей соотечественницы.
Яна Енько
@yana_yenko_ifbb
Яна Енько
@yana_yenko_ifbb
Яна Енько
@yana_yenko_ifbb
Яна Енько
@yana_yenko_ifbb
Яна Енько
@yana_yenko_ifbb
Яна Енько
@yana_yenko_ifbb
Яна Енько
@yana_yenko_ifbb
Яна Енько
@yana_yenko_ifbb
Яна Енько
@yana_yenko_ifbb
Яна Енько
@yana_yenko_ifbb
Яна Енько
@yana_yenko_ifbb
Яна Енько
@yana_yenko_ifbb
Яна Енько
@yana_yenko_ifbb
Яна Енько
@yana_yenko_ifbb
Яна Енько
@yana_yenko_ifbb
Яна Енько
@yana_yenko_ifbb
Яна Енько
@yana_yenko_ifbb
Как сообщал OBOZREVATEL, известная испанская фитнес-модель Мария Паулетт, ставшая в 2014 году абсолютной чемпионкой Olympia Amateur Spain с талией 54 см, выложила в Instagram свои обнаженные фото.
40-летняя фитоняшка произвела неизгладимое впечатление, снявшись топлес, и продемонстрировав всем свою большую и идеальную грудь.
Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "культуризм и бодибилдинг" на OBOZREVATEL.