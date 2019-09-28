Ура! Мы дождались легализации игорного бизнеса.

Ура! Закон в раде и рассматривается комитетами.

Ура! Наконец-то спорт заживет. Будет получать отчисления от Букмекеров и от спортивных Лотерей.

Но на самом деле Нет.

Нет и нет. Так не будет. Вчера на первом заседании профильного комитета по закону не было ни одного человека из Спорта. Да, конечно, наши люди были, но от Спорта нет. Как же мне это напоминает 16-17-18 годы. Когда мы боролись за закон о Меценатстве в Спорте, а все остальные ждали.

Ну так вот. Реформаторы и "динозавры". Писатели и мыслители о гуманитарном направлении. Вы доигрались. Комитет решил, что Основные финансовые потоки от закона о Игорном бизнесе нужно направить на... Пам... Пам... Пам... Правильно! ТУРИЗМ. Потому как спорт и культура и так до х..я получают из бюджета.

Пока страшного не произошло. Но пугает вот что:

1. Букмекеры живут на 90-95% со спортивных ставок. В Польше, Германии и даже в России, например, спорт вписали как обязательное условие для работы Букмекеров.

2. Спорт Лото. Это то, что "кормило" "Олимпиаду 80". Сейчас это будет кормить кого-то, но не спорт.

3. Система опять показывает свою несостоятельность отстаивать интересы спорта.

4. Оказывается, в Парламенте есть миф, что спорт очень богат и что на него дают очень много денег.

5. Спорт так и не смог договориться, чтобы получить общий пул для себя. Вы ещё там поглвтрите о популизме. Приятно слушать. Пойду пока куплю Новый Афон. Чтобы читать вас было комфортнее.

6. Функционеры от Спорта. Как были "ждунами" так и остались.

7. Если срочно не включиться, будет "До свидания, ласковый мишка..."

Итого. С понедельника я, как и собирался, опять ухожу в свою группу по реформам. Начинаем предлагать изменения (опять) депутатам. Всем другим стейкхолдерам. Ариведерчи с хвостиком.

P.S. Всем уговаривающим меня, что большие законы круче чем специальные. В общем 226 голосов - и вместо Спорта деньги получает вышивание Макроме и крестиком. И никаких гарантий.

От себя:

"Умный в гору не пойдёт. Дураки не пустят..." А друзья они всегда со мной!

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