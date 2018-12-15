''Значительно больше'': Усику готовят подставу в Британии

Британский боксер Каллум Смит хочет провести бой против Андре Уорда. При этом американец уже ведет переговоры о поединке с Александром Усиком.

"Я знаю, что есть разговоры об Андре Уорде и Александре Усике, но мы были первыми из тех, кто позвонил ему сразу. Каллум Смит - Андре Уорд - супербой. Это значительно больше, чем Усик - Уорд. Можете ли вы представить, как Каллум Смит выходит в ринг на глазах у 50 000 человек, поющих "Ты никогда не будешь гулять один" на "Энфилде". Я буду очень раздражен, если этого не случится", - цитирует наставника Смита Джо Галлахера Worldboxingnews.

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Команда британского боксера уже вступила в переговоры с Уордом.

"Мы говорили об этом с первого дня после боя против Джоржда Гроувса. Мы общались с Эдди Хирном и разговаривали с менеджером Андре Уорда, который может начать переговоры, если предложение их устроит", - анонсировал суперсобытие тренер Смита.

Андре Уорд Boxingscene

Напомним, Андре Уорд может вернуться в ринг после того, как в июне минувшего года объявил о завершении карьеры. Последним боем непобежденного американца стал победный бой с россиянином Сергеем Ковалевым.

Как сообща OBOZREVATEL, бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор Андре Уорд ошарашил фанатов бокса, признавшись, что практически не следит за карьерой абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика и плохо знает, кто это.