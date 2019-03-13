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"Заставлять круто": Ломаченко сделал признание о своих боях

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Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) признался, что ему все равно, как выигрывать, но предпочтение он отдает нокаутам.

"Мне нравится получать удовольствие на протяжении боя. Не имеет особого значения, как побеждать. Конечно, лучше нокаут, но заставлять соперника сдаваться тоже круто. Лично для меня все же лучше первый вариант", – сказал Ломаченко в интервью ESNews.

Напомним, что 12 апреля на арене Staples Center в Лос-Анджелесе Василию предстоит провести защиту титулов против британца Энтони Кроллы (34-6-3, 13 КО).

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Василий Ломаченко
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