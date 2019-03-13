"Заставлять круто": Ломаченко сделал признание о своих боях

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) признался, что ему все равно, как выигрывать, но предпочтение он отдает нокаутам.

"Мне нравится получать удовольствие на протяжении боя. Не имеет особого значения, как побеждать. Конечно, лучше нокаут, но заставлять соперника сдаваться тоже круто. Лично для меня все же лучше первый вариант", – сказал Ломаченко в интервью ESNews.

Напомним, что 12 апреля на арене Staples Center в Лос-Анджелесе Василию предстоит провести защиту титулов против британца Энтони Кроллы (34-6-3, 13 КО).

Как сообщал OBOZREVATEL:

В августе 2018 года Ломаченко одержал победу над колумбийцем Мигелем Марриагой, который отказался выходить из угла после 7-го раунда.

В ночь с 8 на 9 декабря 2018-го Василий Ломаченко побил Хосе Педрасу в объединительном бою за звание чемпиона мира в легком весе за версиями WBO и WBA.

Ломаченко по итогам 2018 года занял первое место в рейтинге лучших боксеров планеты по версии портала Boxingtalk.

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