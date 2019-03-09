"Я не плакал": Ломаченко в детстве "избивала" сестра

Чемпион мира WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко рассказал о том, как начал боксировать. Первым спарринг-партнером украинца была двоюродная сестра боксера, которая постоянно его избивала.

"Она была старше меня на год и немножко крупнее. Отец надевал нам перчатки, но мои он завязывал на шнурки за спиной. Я не мог выпрямить руки: если я бил правой, у меня тянуло левую. А у нее руки были развязаны. Я был маленький, мне было три или четыре года, и она постоянно меня била. Она попадала мне по лицу, мне было больно, но я не прятался, я не закрывал глаза, не плакал. После этого мой отец и тренер осознавал, что у меня с характером и с волей к победе все в порядке", - рассказал Ломаченко в подкасте легендарного тренера Тедди Атласа.

Василий Ломаченко instagram.com/lomachenkovasiliy

Тем не менее, спустя некоторое время украинский чемпион разгадал замысел своего отца.

"Настал тот момент, когда я вырос и понял, почему меня постоянно бьют и я не могу закрыться и защититься. В тот момент я просто взял и перекинул шнурки наперед: мне надоело, что меня бьют. И я как дал ей пару раз. Она заплакала и на этом мы закончили спарринги", - завершил свою историю боксер.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский чемпион Василий Ломаченко высмеял легендарного американца Флойда Мейвезера и бойца его промоутерской компании Джервонту Дэвиса.

Наш соотечественник, комментируя отказ "Танка" от боя, отметил, что его возможный оппонент ставит на первое место финансовые условия, а не спорт.

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