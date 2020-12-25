В США умер трехкратный чемпион мира по боксу: спортивные итоги 24 декабря

В США скончался трехкратный чемпион мира по боксу Фрэнки Рэндалл, а Артем Милевский вернулся в украинскую Премьер-лигу.

Кроме того, Василий Ломаченко снова обратился к Теофимо Лопесу.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 24 декабря. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Умер трехкратный чемпион мира по боксу

Ломаченко: если Лопес считает себя настоящим чемпионом, пусть докажет это

Милевский официально вернулся в УПЛ

Восемь нокдаунов за пять раундов: назван лучший боксерский бой 2020 года

СМИ назвали зарплату Милевского в "Минае"

Опубликованы личные фото экс-девушки игрока "Динамо", ушедшей к футболисту "Шахтера"

Джошуа сказал, при каком условии проведет бой с Усиком