В России сделали заявление о реванше Усик – Гассиев

Матч-реванш между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком был бы интересен многим любителям бокса. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев, комментируя разгромное поражение своего соотечественника в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

"Это был интересный бой, победителем из которого вышел Александр Усик. Поединок был очень интересный, думаю, Мурат Гассиев сделает выводы из этого поражения. Конечно, многим хотелось бы увидеть реванш, это был бы интересный бой", – приводит слова функционера ТАСС.

Отметим, что Усик не оставил ни единого шанса российскому боксеру, выиграв на карточках двух судей 119:109, а еще один рефери отдал Александру все 12 раундов – 120:108. Именно поэтому многие эксперты не видят никакого смысла в реванше.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик отреагировал на предложение премьер-министра Владимира Гройсмана дать боксеру звание Героя Украины.