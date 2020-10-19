В России назвали печальным судейство боя Ломаченко – Лопес

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев назвал печальным судейство поединка украинца Василия Ломаченко против американца Теофима Лопеса.

Российский функционер отметил, что его расстроило поражение нашего экс-чемпиона, а причиной назвал предвзятое отношение судей.

"Лично мое мнение – очень печально, когда так судьи судят. Видно было, что Василий выиграл. Не надо жить американской мечтой, надо добиваться своей цели. Там надо досрочно выигрывать, очень грубое судейское решение. В профессиональном боксе не пересматривают, это уже не вернешь, надо готовиться к реваншу. Напомнило мне бой Головкина и Альвареса. У Василия еще все впереди, но в реванше, если не досрочно, будет тяжело победить. Очень печальное судейство, очень расстроился", – цитирует Кремлева ТАСС.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко не согласился с результатом боя с Теофимо Лопесом. Украинский боксер выразил уверенность в том, что он был сильнее во второй половине поединка.