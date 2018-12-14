Усику пригрозили проломить голову в "боях" за Киево-Печерскую лавру

Бывший боец батальона "Донбасс" Олег Дуб заявил, что радикалы могут проломить голову абсолютному чемпиону мира по боксу в первом тяжелом весе Александру Усику в "боях" за Киево-Печерскую лавру.

Так он отреагировал на резонансное обещание украинского боксера вступиться за монахов в случае захвата святыни "радикально настроенными людьми". "Я встану на сторону монахов", — сказал, в частности, Усик.

Украинский боксер Александр Усик

Ветеран "Донбасса" напомнил боксеру, что религиозные конфликты — это не поединок на ринге, поэтому игра идет по другим правилам.

"Усик заявил, что будет защищать лавру от нас? Он думает, что там все будет по правилам, судья, перерывы между раундами, отсчет нокаута? Здесь можно и с проломленной головой чемпиону остаться. Горе от ума у этого Усика. Ну куда тебе с народом тягаться, оболтус? Там же полотенце никто на ринг не выбросит для спасения", — написал Дуб на своей странице в Facebook.

Facebook Олега Дуба

Facebook Олега Дуба

Как сообщал OBOZREVATEL, в эфире одного из украинских телеканалов Александр Усик поддержал Украинскую православную церковь Московского патриархата, пообещав встать на сторону монахов Киево-Печерской лавры, если радикалы предпримут попытку ее захвата. Скандальное заявление вызвало бурную реакцию в социальных сетях.

Напомним, что ранее украинский боксер дал откровенное интервью, в котором сказал, что Крым – Божий и людей, которые там живут, любят Крым и родились там.