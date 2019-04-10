Усику поставили жесткие условия: спортивные итоги 9 апреля

Украинской боксеру Александру Усику поставили жесткие условия для проведения мегафайта, а экс-футболист сборной Украины Артем Федецкий раскритиковал Ярослава Ракицкого за переход в "Зенит". OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 9 августа.
Кроме того, популярная спортивная телеведущая из России похвасталась новым фото топлес. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:
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