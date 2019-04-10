МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости бокса

Усику поставили жесткие условия: спортивные итоги 9 апреля

1.1тЧитать материал на украинском

Украинской боксеру Александру Усику поставили жесткие условия для проведения мегафайта, а экс-футболист сборной Украины Артем Федецкий раскритиковал Ярослава Ракицкого за переход в "Зенит". OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 9 августа.

Кроме того, популярная спортивная телеведущая из России похвасталась новым фото топлес. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

$100 млн за бой: Усику поставили жесткие условия

"Шок и реанимация": экс-игрок сборной Украины прошелся по Ракицкому

Состоялись первые четвертьфиналы Лиги чемпионов: результаты 9 апреля

Популярная спортивная телеведущая выложила фото топлес

Украинский чемпион "забил молотками" русского бойца ММА

Промоутер назвал единственную интригу боя Ломаченко - Кролла

"Чувствую себя потерянным": бразильский легионер "Динамо" высказался о жизни в Украине

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига чемпионов
Персона
Александр Усик
Тег
сборная Украины по футболу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения