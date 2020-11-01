Усик – журналисту: я тебе "приготовлю" завтрак в постель, на хр*н. Вылетишь, б****, аж бегом из комнаты
Украинский супертяжеловес Александр Усик шутливо отшил британского журналиста Youtube-канала iFL TV Кассиуса Кугана, который напросился в гости к украинцу.
Сперва боксер радушно позвал работника СМИ к себе домой, а потом когда Куган стал "наглеть", подыграл ему.
Между ними случился следующий диалог:
– Я никогда не был в Украине. Если я приеду, примете меня в гости?
– Конечно! У нас же нахрен в крови это, мы хлебосольные
– Можно остановиться в твоем доме? Буду спасть на диванчике
– Да, конечно без проблем. У меня есть комната для гостей. Хорошая подушечка, классная еда, телевидение, можем выпить, покурить сигары...
– Завтрак в постель приготовите мне?
– Конечно "Приготовлю". Нахрен вылетит, бл* из комнаты аж бегом!
После этого все рассмеялись.
Как сообщал OBOZREVATEL, поединок Усик – Чисора за титул официального претендента на бой за звание чемпиона мира по версии WBO завершился победой нашего соотечественника.
Позже появился комментарий британца, а также видео с лучшими моментами битвы.
После боя Дерек заявился в раздевалку к украинцу с необычным подарком.