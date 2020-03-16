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16 марта • обновлено в 09:22
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Усик рассказал о новом вирусе: спортивные итоги 15 марта

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Украинка Марина Мороз установила рекорд Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), а Александр Усик рассказал о том, что заразился новым типом вируса.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 15 марта.

Кроме того, донецкий "Шахтер" проиграл луганской "Заря" в очередном туре УПЛ. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
Лига чемпионов UFC
Персоны
Александр Усик Дерек Чисора
Теги
ФК Динамо Киев ФК Шахтер
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