Усик рассказал о новом вирусе: спортивные итоги 15 марта

Украинка Марина Мороз установила рекорд Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), а Александр Усик рассказал о том, что заразился новым типом вируса.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 15 марта.

Кроме того, донецкий "Шахтер" проиграл луганской "Заря" в очередном туре УПЛ. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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