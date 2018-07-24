Усик ответил на предложение Гройсмана: спортивные итоги 23 июля

В Украине разгорелись споры вокруг присвоения боксеру Александру Усика звания Героя страны, а футболист сборной России Артем Дзюба закатил настоящую истерику из-за поддержки Украины со стороны хорватских экс-игроков "Динамо". OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 23 июля.

Кроме того, украинские клубы узнали своих соперников в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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