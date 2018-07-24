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Усик ответил на предложение Гройсмана: спортивные итоги 23 июля

1.1тЧитать новость на украинском

В Украине разгорелись споры вокруг присвоения боксеру Александру Усика звания Героя страны, а футболист сборной России Артем Дзюба закатил настоящую истерику из-за поддержки Украины со стороны хорватских экс-игроков "Динамо". OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 23 июля.

Кроме того, украинские клубы узнали своих соперников в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Усик - Герой Украины: боксер ответил на предложение Гройсмана

"Никто не поверит": Кириленко указал на серьезную угрозу Украине после триумфа Усика в Москве

"Динамо" получило соперника в Лиге чемпионов

"Усик - Герой Украины": у Гройсмана привели доказательства

Определились соперники украинских клубов в Лиге Европы

"Волк в овечьей шкуре": Усик напугал и восхитил весь боксерский мир

"Грамотный и мощный": Ломаченко восхитился победой Усика в Москве

Читайте все новости по теме "боксерская Лига чемпионов" на Обозревателе.

Темы
боксерская Лига чемпионовWBSSУсик - ГассиевЛига чемпионовЛига Европы
Персоны
Александр УсикМурат Гассиев
Объекты
ФК Динамо КиевФК ЗаряФК Мариуполь
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