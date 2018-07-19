Усик обратился к украинцам: спортивные итоги 18 июля

Украинский боксер Александр Усик обратился к соотечественникам перед боем с россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной суперсерии бокса, а капитан сборной Хорватии Лука Модрич совершил трогательный поступок во время чествования в Загребе. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 18 июля.

Кроме того, Василий Ломаченко записал яркое видео, в котором признался в любви к Украине. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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