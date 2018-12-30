Усик обратился к команде Ломаченко

После известия о том, что абсолютный чемпион по боксу Александр Усик признан боксером года авторитетным журналом The Ring, украинец на своей странице в Instagram обратился ко всем людям,причастнім к своему успеху со словами благодарности.

- Хочу выразить благодарность всем, кто меня поддерживает, всем тем людям и организациям которые выбрали меня, - написал боксер. - Огромное всем спасибо. И отдельная благодарность команде Ломаченко. И Анатолию Николаевичу. Слава Богу за все.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер Василий Ломаченко поздравил своего отца и тренера Анатолия с победой в престижной номинации – Лучший тренер года по версии The Ring.

На своей странице в Instagram чемпион мира в легком весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) опубликовал пост благодарности своему наставнику.