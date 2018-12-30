Усик обратился к команде Ломаченко

После известия о том, что абсолютный чемпион по боксу Александр Усик признан боксером года авторитетным журналом The Ring, украинец на своей странице в Instagram обратился ко всем людям,причастнім к своему успеху со словами благодарности.
Хочу выразить благодарность, всем кто меня поддерживает, всем тем людям и организациям которые выбрали меня, огромное всем спасибо. И отдельная благодарность команде Ломаченко. И Анатолий Николаевичу. Слава Богу за все. 🇺🇦🏆🇺🇦 I want to express my gratitude, to everyone who supports me, to all those people and organizations that have chosen me, thank you very much. And special thanks to the team Lomachenko. And Anatoly Nikolayevich. Thank God for everything. #papachenko #usyk #loma #usyk17 #lomachenko #usykteam #lomus #akblapin #ukraine #p4p #usyksportswear #ringtv
- Хочу выразить благодарность всем, кто меня поддерживает, всем тем людям и организациям которые выбрали меня, - написал боксер. - Огромное всем спасибо. И отдельная благодарность команде Ломаченко. И Анатолию Николаевичу. Слава Богу за все.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер Василий Ломаченко поздравил своего отца и тренера Анатолия с победой в престижной номинации – Лучший тренер года по версии The Ring.
На своей странице в Instagram чемпион мира в легком весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) опубликовал пост благодарности своему наставнику.