Усик назвал причину трагедии после боя Гвоздика: спортивные итоги 19 декабря

Усик назвал виновных в трагедии после поединка Гвоздика, а с матерью Кокорина случилась истерика после приговора в суде. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 19 декабря.

Кроме того, спортивный чиновник из Беларуси случайно раскрыл "главную гостайну", раздетая Свитолина похвасталась фото в ванне, а Зинченко забил победный гол и вывел "Манчестер Сити" в полуфинал Кубка . Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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