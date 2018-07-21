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Усик - Гассиев: опубликованы яркие фото поединка

1.5тЧитать новость на украинском

Украинец Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе и обладателем кубка Мохаммеда Али.

Это звание наш соотечественник выборол в бою против россиянина Мурата Гассиева в Москве в стенах спортивного комплекса "Олимпийский". Бой продлился все 12 раундов, а решение судей по его окончании было единогласным в пользу украинца.

Напомним, боксеры в рамках Всемирной боксерской суперсерии выходили на бой, имея каждый по два пояса: Александо Усик WBO/WBC, Гассиев WBA/IBF. Саша стал первым в истории бокса обладателем трофея Мохаммеда Али. Также украинцу достался пояс по версии авторитетного боксерского журнала The Ting.

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OBOZREVATEL предлагает своим читателям яркие фото поединка.

Усик - Гассиев

Усик - Гассиев

Усик - Гассиев

Усик - Гассиев

Усик - Гассиев

Усик - Гассиев

Усик - Гассиев

Усик - Гассиев

Усик - Гассиев

Усик - Гассиев

Усик - Гассиев

Усик - Гассиев

Усик - Гассиев

Усик - Гассиев

Усик - Гассиев

Как сообщал OBOZREVATEL, выход Усика на бой вызвал настоящий фурор.

Читайте все новости по теме "Усик - Гассиев" на Обозревателе.

Темы
Усик - ГассиевWBSSбоксерская Лига чемпионов
Персоны
Александр УсикМурат Гассиев
Место
РоссияМосква
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Кот Бегемот
Кот Бегемот
Слава крымчанину с украинским флагом и песней "Не дамо свій край нікому"!!!
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