Усик - Гассиев: опубликованы яркие фото поединка

Украинец Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе и обладателем кубка Мохаммеда Али.

Это звание наш соотечественник выборол в бою против россиянина Мурата Гассиева в Москве в стенах спортивного комплекса "Олимпийский". Бой продлился все 12 раундов, а решение судей по его окончании было единогласным в пользу украинца.

Напомним, боксеры в рамках Всемирной боксерской суперсерии выходили на бой, имея каждый по два пояса: Александо Усик WBO/WBC, Гассиев WBA/IBF. Саша стал первым в истории бокса обладателем трофея Мохаммеда Али. Также украинцу достался пояс по версии авторитетного боксерского журнала The Ting.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям яркие фото поединка.

Усик - Гассиев

Усик - Гассиев

Усик - Гассиев

Усик - Гассиев

Усик - Гассиев

Усик - Гассиев

Усик - Гассиев

Усик - Гассиев

Усик - Гассиев

Усик - Гассиев

Усик - Гассиев

Усик - Гассиев

Усик - Гассиев

Усик - Гассиев

Усик - Гассиев

Как сообщал OBOZREVATEL, выход Усика на бой вызвал настоящий фурор.