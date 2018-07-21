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Усик – Гассиев: онлайн-трансляция финального боя WBSS

1.1тЧитать новость на украинском

Украинец Александр Усик в субботу, 21 июля, проведет финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против россиянина Мурата Гассиева. Встреча двух чемпионов мира пройдет на арене спорткомплекса "Олимпийский" в Москве. Обозреватель проведет онлайн-трансляцию боя Усик – Гассиев. Начало вечера бокса – в 18:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ БОЙ УСИК – ГАССИЕВ

Поединок украинца и россиянина можно будет посмотреть в эфире телеканала "Интер". Традиционно здесь зрителям будет предложена аналитическая студия с участием экспертов и журналистов.

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Кроме того, прямую трансляцию из Москвы проведут российские вещатели "Матч ТВ" и "Матч! Боец".

ПРОГНОЗ НА БОЙ УСИК – ГАССИЕВ

Изначально явным фаворитом поединка считался Александр Усик, ставки на которого принимались с коэффициентом 1,36. Однако уже за сутки до боя в лидеры букмекеров вырвался Мурат Гассиев. Котировку на успех россиянина достигли уровня 1,80.

При этом поставить на триумф нашего соотечественника можно с показателем 2,00. А на ничью можно поставить с коэффициентом 19,00.

WBSS

СЛОВА ПЕРЕД БОЕМ

Александр Усик, чемпион WBC и WBO:

–– Нас всех в субботу ждет грандиозное событие. Если сказать прямо – финал Лиги чемпионов, только по боксу. Хочу попросить всех болельщиков быть максимально скромными в высказываниях и иметь уважение к сопернику. Если вы не уважаете его, значит, не уважаете и меня. Всех приглашаю 21 июля в СК "Олимпийский", вживую этот бой будет гораздо интереснее! Как некоторые считают, бой года. Огромное спасибо всем за поддержку!

Мурат Гассиев, чемпион IBF и WBA

– Не важно, где бой будет проходить. Но для фанатов нужно выбирать то место, куда люди могли бы добраться, чтобы и из Украины, и из России могли приехать поболеть. Я думаю, Москва - то хорошее место. Также думаю, если бы в Киеве был бой, то очень много было бы фанатов из России. Поехал бы я в Киев? Я готов боксировать где угодно. Без разницы. Усик не нуждается в представлении. У него очень серьезная школа. На сегодняшний день это самый серьезный соперник в моей карьере.

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ПРОМО-РОЛИК К БОЮ УСИК – ГАССИЕВ

ВЗВЕШИВАНИЕ БОЯ УСИК – ГАССИЕВ

Во время церемония оба боксера показали одинаковый вес – 89,9 кг. Украинец вышел на подиум под песню Василия Жадана "Браття", в которой есть слова "Не дамо свій край нікому, краще згинемо в бою". Эта композиция прозвучала в Москве очень символично.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик "поиздевался" над российскими болельщиками во время церемонии взвешивания накануне финала WBSS.

Читайте все новости по теме "боксерская Лига чемпионов" на Обозревателе.

Темы
боксерская Лига чемпионовУсик - ГассиевWBSS
Персоны
Мурат ГассиевАлександр Усик
Место
РоссияМосква
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