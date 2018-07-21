Усик – Гассиев: онлайн-трансляция финального боя WBSS

Украинец Александр Усик в субботу, 21 июля, проведет финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против россиянина Мурата Гассиева. Встреча двух чемпионов мира пройдет на арене спорткомплекса "Олимпийский" в Москве. Обозреватель проведет онлайн-трансляцию боя Усик – Гассиев. Начало вечера бокса – в 18:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ БОЙ УСИК – ГАССИЕВ

Поединок украинца и россиянина можно будет посмотреть в эфире телеканала "Интер". Традиционно здесь зрителям будет предложена аналитическая студия с участием экспертов и журналистов.

Кроме того, прямую трансляцию из Москвы проведут российские вещатели "Матч ТВ" и "Матч! Боец".

ПРОГНОЗ НА БОЙ УСИК – ГАССИЕВ

Изначально явным фаворитом поединка считался Александр Усик, ставки на которого принимались с коэффициентом 1,36. Однако уже за сутки до боя в лидеры букмекеров вырвался Мурат Гассиев. Котировку на успех россиянина достигли уровня 1,80.

При этом поставить на триумф нашего соотечественника можно с показателем 2,00. А на ничью можно поставить с коэффициентом 19,00.

WBSS

СЛОВА ПЕРЕД БОЕМ

Александр Усик, чемпион WBC и WBO:

–– Нас всех в субботу ждет грандиозное событие. Если сказать прямо – финал Лиги чемпионов, только по боксу. Хочу попросить всех болельщиков быть максимально скромными в высказываниях и иметь уважение к сопернику. Если вы не уважаете его, значит, не уважаете и меня. Всех приглашаю 21 июля в СК "Олимпийский", вживую этот бой будет гораздо интереснее! Как некоторые считают, бой года. Огромное спасибо всем за поддержку!

Мурат Гассиев, чемпион IBF и WBA

– Не важно, где бой будет проходить. Но для фанатов нужно выбирать то место, куда люди могли бы добраться, чтобы и из Украины, и из России могли приехать поболеть. Я думаю, Москва - то хорошее место. Также думаю, если бы в Киеве был бой, то очень много было бы фанатов из России. Поехал бы я в Киев? Я готов боксировать где угодно. Без разницы. Усик не нуждается в представлении. У него очень серьезная школа. На сегодняшний день это самый серьезный соперник в моей карьере.

ПРОМО-РОЛИК К БОЮ УСИК – ГАССИЕВ

ВЗВЕШИВАНИЕ БОЯ УСИК – ГАССИЕВ

Во время церемония оба боксера показали одинаковый вес – 89,9 кг. Украинец вышел на подиум под песню Василия Жадана "Браття", в которой есть слова "Не дамо свій край нікому, краще згинемо в бою". Эта композиция прозвучала в Москве очень символично.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик "поиздевался" над российскими болельщиками во время церемонии взвешивания накануне финала WBSS.