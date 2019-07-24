Умер еще один российский боксер

Федерация бокса России сообщила о смерти боксера Артема Игнатьева. Спортсмен ушел из жизни 22 июля в возрасте 36 лет. Подробности смерти не известны.

Артем Игнатьев был мастером спорта России международного класса, чемпионом страны среди юниоров.

Артем Игнатьев rusboxing.ru

"Федерация бокса России скорбит вместе с родными и близкими Игнатьева", — говорится в заявлении организации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Федерация бокса России заявила о начале расследования обстоятельств смерти 28-летнего российского бойца Максима Дадашева, который умер вскоре после поражения техническим нокаутом от Сабриэля Матиаса.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!