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Умер еще один российский боксер

1.3т Читать материал на украинском

Федерация бокса России сообщила о смерти боксера Артема Игнатьева. Спортсмен ушел из жизни 22 июля в возрасте 36 лет. Подробности смерти не известны.

Артем Игнатьев был мастером спорта России международного класса, чемпионом страны среди юниоров.

Артем Игнатьев

Артем Игнатьев

rusboxing.ru

"Федерация бокса России скорбит вместе с родными и близкими Игнатьева", — говорится в заявлении организации.

Новости
Максим Дадашев умер: опубликовано видео последних минут жизни российского боксера

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Федерация бокса России заявила о начале расследования обстоятельств смерти 28-летнего российского бойца Максима Дадашева, который умер вскоре после поражения техническим нокаутом от Сабриэля Матиаса.

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Россия
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