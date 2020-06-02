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2 июня • обновлено в 18:44
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Умер чемпион СССР по боксу Николай Разумов

2.3т
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Чемпион СССР по боксу, мастер спорта международного класса Николай Разумов умер на 79-м году жизни, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Николай Разумов

Николай Разумов

Персс-служба ФБР

"Федерация бокса России выражает глубокие соболезнования брату, дочери, внукам, родным и близким Николая Александровича Разумова. Память о нем сохранится в наших сердцах", – говорится в некрологе на сайте федерации.

Разумов стал чемпионом СССР в весовой категории до 81 кг в 1969 году, победителем двух международных турниров. В 1970 году он в качестве капитана сборной СССР принимал участие во встрече с командой США (8:3). Разумов также работал заместителем председателя Карельского республиканского общества "Динамо" и президентом Федерации бокса Карелии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее трехкратный чемпион мира по пауэрлифтингу россиянин Андрей Трайбер был найден мертвым в своем доме в подмосковном Высоковске.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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