Чемпион СССР по боксу, мастер спорта международного класса Николай Разумов умер на 79-м году жизни, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Николай Разумов Персс-служба ФБР

"Федерация бокса России выражает глубокие соболезнования брату, дочери, внукам, родным и близким Николая Александровича Разумова. Память о нем сохранится в наших сердцах", – говорится в некрологе на сайте федерации.

Разумов стал чемпионом СССР в весовой категории до 81 кг в 1969 году, победителем двух международных турниров. В 1970 году он в качестве капитана сборной СССР принимал участие во встрече с командой США (8:3). Разумов также работал заместителем председателя Карельского республиканского общества "Динамо" и президентом Федерации бокса Карелии.

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