''Умеет заставить'': глава UFC высказался о поединке Мейвезер - Нурмагомедов

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Дана Уайт прокомментировал один из самых ожидаемых поединков между боксером Флойдом Мейвезером и бойцом Хабибом Нурмагомедовым.

"Не обращайте внимания на эти разговоры. Начнем с того, что команда Мейвезера вообще не обращалась к нам. Хабиб находится на контракте с UFC. Флойд очень хорош в том, чтобы заставить говорить о себе тогда, когда он хочет", - цитирует Уайта MMA Fighting.

Дана Уайт MMA Fighting

Напомним, что непобедимый боксер Мейвезер рассказал о том, что планирует провести бой против чемпиона UFC Нурмагомедова. Американец рассчитывает, что поединок состоится в Лас-Вегасе. После боя против Хабиба непобежденный боксер может провести реванш против Конора МакГрегора.

Как сообщал OBOZREVATEL, мексиканский боксер Сауль Альварес может помешать Мейвезеру провести бой с Хабибом.