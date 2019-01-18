Три супербоя: стали известны новые подробности возвращения Кличко

Легендарный Владимир Кличко в ближайшее время все же может возобновить профессиональную карьеру.

По данным самого авторитетного боксерского издания в мире – Тhe Ring, наш соотечественник ведет переговоры с платформой DAZN о проведении трех боев. Владимир очень заинтересован в возвращении на ринг.

Если контракт между сторонами будет подписан, то один из поединков украинца точно состоится в Германии. Кроме того, обсуждается проведение Кличко-младшим двух матчей-реваншей – с британцами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Владимир Кличко http://klitschko-brothers.com

Отметим, что в минувшем году британский промоутер Эдди Хирн подписал с DAZN контракт на миллиард долларов. Соглашение предполагает трансляцию через стриминг-сервис всех крупнейших боев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Кличко назвал первоапрельской шуткой слухи о его возвращение в бокс. Ранее о том, что украинец возобновит карьеру, сообщил авторитетный британский журналист Стив Банс. По его информации, уже в апреле наш суперчемпион может сразиться с Диллианом Уайтом.

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