''То, что там происходит'': Усик рассказал о поездке на Донбасс

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик признался, что часто посещает военных на востоке Украины. Наш спортсмен восхитился людьми, которые защищают страну от агрессора.

"Я по контракту служил в погранвойсках. Поэтому возникла такая идея – поехать к ребятам. Все то, что там происходит – это плохие вещи. Люди умирают – это плохо. Но там настоящие люди. Ты, когда там находишься, наблюдаешь за тем, что происходит. Там не очень хорошая картина. Находиться там сложно", - рассказал Усик интервью проекта "Сильные. С Оксаной Гнатишин".

Александр Усик Кадр из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, абсолютный чемпион мира Александр Усик призвал украинцев объединиться, а не заниматься травлей друг друга.

Комментируя негативную реакцию на некоторые свои высказывания, боксер отметил, что его соотечественники ведут себя неправильно.