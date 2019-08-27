Супербой Ломаченко и рекордный гонорар Деревянченко: что ждет украинцев в боксе

Напоминать не стоит, украинские поклонники бокса прекрасно знают, что 31 августа, последний вечер жаркого лета 2019-го, будет для них очень волнительным.

В центре внимания и украинцев, и англичан будет Лондон и местная O2 Arena. О бое, который там пройдет, OBOZREVATEL неоднократно рассказывал, оценивал шансы соперников, считая безусловным фаворитом именно нашего соотечественника. Но это бокс, и на ринге может произойти много всего неоднозначного. В этом мы неоднократно убеждались.

За две недели до защиты титулов WBA (Super), WBO и вакантного пояса WBC в легком весе Василий Ломаченко и его соперник, британец Люк Кэмпбелл, провели обязательное взвешивание. Украинец, как и в предыдущий раз, оказался легче британца на полтора килограмма – 62,78 кг против 64,27 кг. Таким образом, оба за две недели согнали по 2,7 кг. Примечательно, что накануне боя Лому поддержали его друзья-парашютисты: один из них исполнил прыжок, раскрыв в воздухе плакат с изображением боксера и надписью "Аккерман. Команда Ломы".

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Пока не знающий горечи поражения чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) официально получил следующий бой. Украинец проведет объединительный поединок с непобедимым россиянином Артуром Бетербиевым (14-0, 14 КО), владеющим поясом IBF. Все свои предыдущие бои дагестанец завершил досрочно. Бой назначили на 18 октября в Филадельфии. Американский вечер бокса покажет телеканал ESPN.

"Это будет потрясающий поединок, болельщики получат удовольствие, – уверяет Александр. – Я обязательно стану абсолютным чемпионом мира. В моем углу лучший тренер – Тедди Атлас. Это будет наш третий бой вместе". Уверен в успешности боя и промоутер Боб Арум. "Этот поединок вполне может стать боем года. Это схватка между двумя равноценными непобежденными чемпионами-полутяжами. Нет ничего лучше в мире бокса".

Если у Гвоздика после боя с Бетербиевым останется пояс WBC, ему предстоит встреча с претендентом, канадским полутяжем Жаном Паскале. Он недавно завоевал титула временного чемпиона WBA, сенсационно победив ранее небитого американца Маркуса Брауна.

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С нетерпением ожидаем выхода на ринг уже в новой для себя супертяжелой категории Александра Усика. Его дебютный бой планируется на 12 октября в Чикаго на Wintrust Arena. Вот только анонсированный соперник, камерунец Карлос Такам, похоже, дал заднюю – подписав контракт с американским промоутером, Карлос заговорил о нескольких имеющихся предложениях и отметил, что больше не заинтересован во встрече с Усиком. Что ж, остается верить, что, независимо от соперника, первый бой не станет для Александра "комом".

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Украинские поклонники бока были уверены, что чемпион мира по трем версиям в среднем весе мексиканец Сауль Альварес и претендент IBF украинец Сергей Деревянченко договорятся о бое. Но в последний момент коса нашла на камень из-за распределения призового фонда.

Деревянченко планировал заработать 7 млн долларов, но ему предлагали только 5,5 млн. К дедлайну, который истек 1 августа, команды боксеров не договорились, и IBF объявила: Альварес лишен титула.

Ставший вакантным пояс будет оспорен боксерами с наивысшим рейтингом по версии организации. А это обязательный претендент Деревянченко и экс-чемпион IBF казахстанец Геннадий Головкин. Поединок может пройти 5 октября в Нью-Йорке в "Мэдисон-Сквер-Гарден", и украинцу вроде как уже пообещали желаемые 7 млн. Будем надеяться, что бой Деревянченко – Головкин мы все же увидим.

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Украинский средневес Дмитрий Митрофанов, которого промоутерская компания К2 хочет в ближайшие годы подвести к титульному бою, добыл шестую победу в профикарьере. Его бой в Киеве закончился после четвертого раунда, когда 42-летний поляк Рафал Яцкевич после удара по корпусу побывал в нокдауне, смог продолжить, но на пятую трехминутку выходить отказался.

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Напоследок – семь анекдотов от OBOZREVATEL. Мы хотим видеть ваши улыбки. Keep smile!

1. Травмпункт. Врач диктует медсестре диагноз:

- Пострадавший – мужчина. Возраст 50 лет. Черепная травма…

Медсестра робко переспрашивает:

- Может, черепно-мозговая?

- Если бы у него были мозги, то он бы не привел на годовщину собственной свадьбы свою любовницу. Так что пиши, все правильно – черепная!

2. Муж говорит жене:

- Милая, я же просил тебя погладить мой пиджак!

- Так я погладила.

- Неправда! 100 долларов как лежали во внутреннем кармане, так и лежат!

3. Муж перепутал жену с любовницей. Жене подарил цветы и конфеты, любовнице принес всю зарплату. Обе были счастливы!

4. Разговор двух евреев:

- Сема, ты слышал, от Рабиновича сбежала жена?

- И как он?

- Ну, теперь он более-менее успокоился, а вначале был вне себя от радости.

5. Блондинка устроила ДТП. Приехавший гаишник говорит ей:

- Права…

Блондинка в ответ:

- Ну конечно, я всегда права!

6. Девушка спрашивает парня:

- Ты меня любишь?

- Еще нет… Но попробовать можно.

7. Мама говорит дочери:

- Доча, пора бы тебе и принца уже искать.

- Да мама, рано мне еще, зачем он мне нужен?

Отец с дивана:

- Негоже такой лошади без принца…

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