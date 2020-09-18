Соперник Ломаченко обратился к Мейвезеру, попросив его не позориться

Американец Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) обратился к легендарному боксеру Флойду Мейвезеру (50-0, 27 КО), который может вернуться в ринг ради выставочного боя против звезды YouTube Логана Пола.

Следующий соперник Василия Ломаченко заявил, что уже не сможет восхищаться непобедимым Мейвезером, если тот согласится на поединок против Пола. Отметим, что возможный соперник Флойда провел один бой и проиграл его еще одной звезде YouTube KSI раздельным решением судей.

"Я не понимаю, зачем? Ну же, Флойд, ты же выше этого. Не позорь себя так. От этого зависит твое наследие и все, ради чего ты так упорно трудился. Если ты согласишься на бой, то я уже не смогу смотреть на тебя так, как прежде. Именно так я себя чувствую в этой ситуации", – цитирует слова Лопеса издание BoxingNews24.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Теофимо Лопес заявил, что ему не нужно было принимать поединок с Ломаченко.