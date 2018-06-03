Смерть Мохаммеда Али: топ-10 лучших боев легенды

Ровно два года назад, 3 июня 2016 года В американском Финиксе на 75-м году жизни скончался легендарный боксер Мохаммед Али.

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе накануне был доставлен в больницу с респираторным заболеванием.

За свою карьеру американец по прозвищу "Величайший" провел на профессиональном ринге 61 бой, в которых потерпел пять поражений.

Трижды боксер становился чемпионом мира, что до него не удавалось никому. Али также является олимпийским чемпионом Игр-1960 в Риме. Он включен в Зал славы бокса и Международный зал боксерской славы.

В память о годовщине смерти, OBOZREVATEL предлагает своим читателям освежить в памяти лучшие десять поединков легендарного боксера.

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